Fitto in Ue, Tajani: “I socialdemocratici lo votino o perderanno il Ppe”. Orban: “E’ l’uomo giusto”

Raffaele Fitto è il nome che riesce ad unire i popolari e la destra europea per la nomina in commissione e vicepresidenza esecutiva della Ue. Antonio Tajani vicepresidente del Ppe ha dato un aut aut al gruppo di S&D: “I Socialisti, se non vogliono sostenere Fitto, perderanno il consenso del Ppe. Noi vogliamo garantire la stabilità delle istituzioni”. Viktor Orban, primo ministro ungherese e presidente del Consiglio europeo, ha chiarito la sua posizione favorevole per la nomina di Fitto.

Tajani: “Grande sostegno a Fitto in Ue dal Ppe”

“C’è grande sostegno da parte del Ppe per la vice presidente esecutiva di Raffaele Fitto”, ha spiegato Antonio Tajani: “E’ stato ribadito anche nel corso del vertice dei Popolari, sono molto soddisfatto di questa scelta di sostenerlo con grande determinazione”, ha concluso il ministro degli esteri italiano. Da ora il Ppe torna più a destra, chiedendo ai socialdemocratici in chiare difficoltà ideologiche di sostenerlo in questa scelta. Per la sinistra è prendere o lasciare, la difficoltà nella discussione è dietro l’angolo.

Viktor Orban: “E’ l’uomo giusto”

“Ovviamente voteremo Fitto” ha detto a sua volta Viktor Orban senza pensarci due volte: “Uomo eccellente e perfetto per questo lavoro” in Ue, ha chiosato il premier ungherese. I rapporti tra Italia e Ungheria sono ottimi da tempo e non è una novità, ma questa è la prova che sia possibile trovare un accordo nonostante ci siano alcune posizioni e visioni differenti. Attraverso una candidatura comune, la destra europea può dimostrare nuovamente di poter agire congiuntamente per contrastare gli avversari progressisti in Europa.