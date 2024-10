Su Open Arms trenini e spumante: il video dei migranti che esultano per la caduta di Salvini e il Pd al governo

Ieri la difesa di Giulia Bongiorno, in aula, a Palermo, con quel riferimento al video nel quale, a dispetto di quanto sostiene il fondatore di Open arms, Oscar Campo, si festeggiava la “caduta” di Salvini, la fine del governo Lega-M5S e l’ingresso del Pd nell’esecutivo a sostegno del premier Conte. Oggi la diffusione, da parte di Matteo Salvini, di quel video, non senza ironia da parte del leader leghista.

Open arms, l’esultanza dei migranti nel video, non per lo sbarco ma per… Salvini

“Pm, sinistra e ong mi considerano un sequestratore e per questo mi vogliono in galera. Eppure, in questo video, emerge la verità: Open Arms, dopo aver bighellonato in mare per settimane – come certificato da Malta – apprende la notizia del via libera allo sbarco in Italia. È l’agosto 2019 e Conte ha appena tradito gli elettori alleandosi con il Pd. Le persone a bordo della nave spagnola esultano“, scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle immagini si vede anche il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, che si dice contento non tanto che fossero sbarcati i migranti, ma che fosse caduto Salvini.

“Secondo chi mi vuole in carcere, sarebbero tutti miei ostaggi: eppure, l’attivista Oscar Camps rivela che il motivo della felicità è un altro. Non festeggiano perché stanno per scendere, sono raggianti ‘perché è caduto il ministro Salvini’. E per questo avevano rifiutato tutte le precedenti opzioni di sbarco. Chi ha sequestrato chi?”, conclude.