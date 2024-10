Sputò sulla maniglia dell’ex suocero per contagiarlo col Covid: donna di Finale Emilia finisce nei guai

Sputò sulla maniglia della porta dell’ex suocero, forse per trasmettergli il virus del Covid nel periodo del lockdown, quando il contagio galoppava e il distanziamento e l’igiene venivano considerati imprenscindibili. Una donna di Finale Emilia rischia di finire a processo per stalking dopo la fine di un matrimonio durato 25 anni, come racconta oggi La Gazzetta di Modena. La coppia entra in crisi nel 2019, forse a causa di un tradimento della donna, che però non vuole essere lasciata dal marito. E per tenerlo legato a sé lo minaccia e compie atti violenti nei suoi confronti, ma anche dei suoi suoceri. Secondo il quotidiano emiliano, “nel 2020 una telecamera di videosorveglianza mostra come la donna, in isolamento per Covid esce dal portone della sua abitazione e va davanti a quello del suocero, che abita di fronte. Poi sputa, sulla maniglia, forse con l’intento di contagiare l’anziano. Questo è uno dei tanti gesti persecutori verso l’uomo, a corredo nella denuncia”.

Ma anche l’ex marito non se la passava bene, con lei: scenate per strada, persecuzioni telefoniche, fino a un ammonimento del questore e poi l’apertura, in automatico, del fascicolo in procura con le accuse di stalking. Il pm ha poi presentato richiesta di archiviazione perché sulla donna pende anche un procedimento per maltrattamenti in famiglia, per cui i due faldoni possono esser uniti.