Springsteen: “Trump è un tiranno”. Ma tanti artisti musicali americani sostengono il tycoon

“Donald Trump corre per diventare un tiranno americano e non capisce questo paese, l’unica candidato da votare è Kamala Harris”. Queste le parole del cantautore Bruce Springsteen, ma i giovani musicisti americani stanno con il tycoon. Da Kanye West alla rapper Sexxy Red, così come i due rapper Wocka Flocka e Kodak Black: l’ultimo ha pubblicato un album che rappresenta un elogio nei confronti del candidato repubblicano. Tra i musicisti e sostenitori del tycoon figurano anche artisti country come Jason Aldean, Billy Ray Cyrus e il cantautore Kid Rock.

I rapper che stanno con Donald Trump

«Tutti gli elettori di Joe Biden lascino il mio concerto!», questa è una frase pronunciata da Wocka Flocka sul palco durante un suo concerto. Inoltre, dopo l’attentato subito da Donald Trump a luglio, il rapper giamaicano aveva postato su X una frase d’incoraggiamento verso il candidato repubblicano: “Mi sembra che Trump sia stato incastrato…proteggete il nostro presidente”. Secondo il rapper statunitense Lil Pump, Trump «è il più grande presidente americano di tutti i tempi». Tempo fa, attraverso un video su Instagram, Pump aveva inviato un messaggio a Kamala Harris: “Abbiamo visto il pasticcio che tu e Biden avete creato negli ultimi tre anni. E l’unica persona che può ripulirlo è Donald Trump, tesoro!”. Anche il famoso rapper Kanye West conferma il suo supporto al businessman americano. “Sempre per Trump, ovviamente”, ha chiosato West alle domande dei giornalisti sulle sue intenzioni di voto. Alla lista si aggiunge anche la rapper Sexxy Red, che a ottobre 2023 disse: “Abbiamo bisogno che torni in carica”.

Gli artisti country e i cantautori che sostengono il tycoon

Anche Jason Aldean, cantante country e sostenitore di Donald Trump non ha risparmiato il suo appoggio alla causa repubblicana, infatti dopo l’attentato subito dall’ex-presidente pubblicò sui socialuna foto del tycoon sanguinante, scrivendo: “Ecco come appare un guerriero, questo è il mio ragazzo”. La cantante Azealia Banks ha confermato che l’avrebbe votato durante un’intervista al The Standard un anno fa. “Quanti fallimenti ha attraversato? Quante mogli? Quanti programmi televisivi? Davvero, niente può abbatterlo”, ha spiegato l’artista americana. Kid Rock ha definito Donald Trump come uno dei suoi “migliori amici” e che quindi “combatterà” per lui.

Il sodalizio con i cantanti portoricani

Le due icone della musica reggaeton Anuel AA e Justin Quiles, si trovavano sul palco di Johnstown per la campagna di Donald Trump a Johnstown, quando il candidato ha deciso di presentarli come «due fantastiche leggende della musica portoricana» e che quindi ogni portoricano voterà per lui alle prossime elezioni. Altro che razzista, Donald Trump sembra godere di popolarità in generale, i democratici dovrebbero iniziare a farsene una ragione.