“Spazzatura chi vota Trump”. Biden offende gli elettori di destra (video). Insulti anche dalla Harris

“Spazzatura”. Con queste il presidente americano Joe Biden si è scagliato contro i sostenitori di Donald Trump, reagendo al comizio del candidato repubblicano alle presidenziali del fine settimana al Madison Square Garden, caratterizzato da una retorica aggressiva. In una telefonata organizzata dal gruppo ispanico Voto Latino, Biden ha risposto a un comico del comizio di Trump che aveva definito Porto Rico “un’isola galleggiante di spazzatura”. I sostenitori di Donald Trump non perdono tempo per sfruttare le parole del presidente Joe Biden, che in estate si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca per lasciare il posto a Kamala Harris. Ma la Casa Bianca ha provato a rettificare diffondendo la trascrizione di parole del presidente che faceva riferimento alle battute di un comico intervenuto a un comizio di Donald Trump e che ha definito Puerto Rico una “isola galleggiante di spazzatura”. “L’unica spazzatura che vedo – ha affermato il presidente secondo la trascrizione – è la demonizzazione dei suoi sostenitori, la sua demonizzazione degli ispanici, è inconcepibile e anti-americana. E’ assolutamente contraria a qualsiasi cosa abbiamo fatto, a tutto ciò che siamo stati”.

La gaffe di Biden, le accuse di Harris a Trump

Anche Kamala Harris è andata giù dura nei confronti di Trump definendo il suo rivale “instabile”, “consumato dal rancore”. Trump ha passato l’ultimo decennio a dividere gli americani e instillare in loro la paura, ha accusato Harris, che si è invece impegnata ad “essere il presidente di tutti gli americani, mettere sempre il paese al di sopra del partito e della sua persona“, alla ricerca di soluzioni di compromesso e di buon senso, in ascolto di chi ha scelto di non sostenerla. “Tra meno di 90 giorni, o Donald Trump o io saremo nello Studio Ovale”, ha affermato. “Se eletto, il primo giorno, Donald Trump entrerebbe in quell’ufficio con una lista di nemici. Una volta eletta, io entrerò con una lista di cose da fare piena di priorità su ciò che farò per il popolo americano”.