Sinner conquista i quarti e sfida Medvedev per le semifinali: “Sono pronto a tutto. Ogni giorno”

La marcia trionfale di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shangai prosegue, senza dare tregua agli avversari. Il tennista azzurro, che ha sconfitto in due set Ben Shelton ai quarti di finale, domani (10 ottobre ndr) affronterà Daniil Medvedev per l’accesso alle semifinali. Il 23enne campione azzurro, reduce dalla finale persa a Pechino contro Carlos Alcaraz, e alle prese con il ricorso presentato dalla Wada per il caso doping, non ha intenzione di fermarsi: «Shelton ha giocato quasi solo prime palle, la partita è stata difficilissima», ha dichiarato a caldo l’altoatesino. «Nella parte finale ho avuto più aggressività – ha quindi aggiunto – soprattutto nel tie-break. E sono fiducioso per il proseguo del torneo. Sono contento del livello che sono riuscito a raggiungere, e di aver giocato ancora una volta. In questi giorni liberi sono andato al cinema, ho recuperato un po’ la forma che rimane la parte più importante».

Sinner batte Shelton con disinvoltura e vola ai quarti

Percorso netto anche per Medvedev, che ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas agli ottavi. L’appuntamento ora per i due amici-rivali è fissato per giovedì 10 ottobre: il match contro Medvedev, che sarà il secondo sullo Stadium Court di Shanghai e comincerà intorno alle 9 del mattino (ora italiana), ospiterà la sfida numero 14 tra i due. Nei 13 precedenti il russo rimane in vantaggio con sette vittorie contro sei. Nel 2024 i due fuoriclasse si sono affrontati ben quattro volte: l’azzurro ha trionfato nella finale degli Australian Open. In semifinale al Masters 1000 di Miami. E ai quarti degli US Open, vinti proprio da Jannik. L’ultima sconfitta risale allo scorso Wimbledon, quando il russo si impose ai quarti di finale, su un Sinner che era l’ombra di se stesso e accusò un malore durante il match.

Domani il nuovo capitolo della saga delle sfide con Medvedev

E sempre andando indietro nella storia delle sfide tra i due campioni, va detto che Medvedev aveva dominato tutti i precedenti incontri fino a Pechino 2023 con un parziale di 6-0. Da quel momento però Sinner ha cambiato marcia, inanellando sei vittorie nelle ultime sette sfide. Non resta che attendere l’esito del match di domani dunque, nel quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024, che come tutti i match del torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport (sul canale Sky Sport Arena) e in streaming su Now e Sky Go. Un appuntamento per il quale Sinner ha asserito di sentirsi più che pronto.

Sinner: «Accetto ogni sfida e cerco di essere pronto ogni giorno»

«Sto cercando di accettare ogni sfida, di essere pronto ogni giorno. Ci saranno sempre momenti duri in campo e devi essere pronto mentalmente ad affrontarli, ed è quello che sto cercando di fare. Naturalmente non è facile arrivare sempre ai quarti in ogni torneo, ma è da questo punto che i tornei si fanno interessanti», ha affermato allora il campione azzurro in conferenza stampa, dopo la vittoria su Ben Shelton che lo qualifica ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Il 14° quarto di finale in 14 tornei disputati.

Un talento e un ragazzo straordinari

«Sono contento del livello che sono riuscito a raggiungere, nonostante tutto quello che è successo – ha voluto anche sottolineare il 23enne altoatesino –. Anche su questo ho lavorato. In passato facevo più fatica ad essere fresco verso la fine della stagione. Quest’anno penso che la mia programmazione sia stata davvero molto buona. Ho lavorato tanto anche fuori dal campo in modo da essere pronto per ogni partita. Naturalmente ogni giocatore ha alti e bassi dal punto di vista fisico, è normale». Ma altro che normale: in questo ragazzo straordinario, campione di talento sul campo e di gentilezza e correttezza a bordo campo, di ordinario c’è ben poco…