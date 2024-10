Separazione delle carriere, la commissione approva il testo base. FdI: ma quale controllo sulle toghe…

Primo via libera a Montecitorio alla separazione delle carriere (contrari Pd e 5Stelle). “È stato approvato in commissione Affari costituzionali della Camera il testo base. La riforma ‘must go on’. È un primo passo fondamentale verso la realizzazione di quella che per noi è la riforma delle riforme nel campo della giustizia”. Così il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto a margine dei lavori della Commissione che poi dovrà esaminare gli emendamenti, che vanno depositati entro il 23 ottobre. Pochi giorni fa il ministro della Giustizia Carlo Nordio si era detto ottimista sui tempi.

Separazione delle carriere, via libera al testo base in commissione

Scontata la levata di scudi della sinistra, a cominciare dai 5Stelle che lamentano un controllo del governo sui giudici. Un’arma spuntata, però, come sostiene uno dei relatori Francesco Michelotti, di FdI. “Oggi in commissioni Affari costituzionali, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti verso un sistema giudiziario più equo. La sinistra che parla di tentativo di controllo della magistratura, mente sapendo di mentire. Con la riforma costituzionale, la magistratura giudicante sarà sempre più autonoma e indipendente. E si realizzerà – conclude il deputato di Fratelli d’Italia – una effettiva e sostanziale posizione di parità fra accusa e difesa. Prosegue il nostro impegno per una giustizia sempre più efficiente ed al servizio dei cittadini”.

FdI: nessun controllo sulle toghe, la sinistra mente sapendo di mentire

Forza Italia parla di un gioco di squadra. – “Dopo l’approvazione del ddl Zanettin sulle intercettazioni al Senato, si procede con la separazione delle carriere alla Camera. I via libera di oggi – dichiara Maurizio Gasparri – è un ulteriore passo in avanti verso quella riforma della giustizia che Forza Italia sostiene da sempre con determinazione. Davanti al giudice, il pubblico ministero e la difesa devono stare sullo stesso piano. Abbiamo assunto un impegno con i nostri elettori e porteremo a compimento questa riforma. Se oggi la magistratura è agli ultimi posti quanto a credibilità conclude il capogruppo dei senatori azzurri – un motivo c’è. I cittadini devono riacquisire fiducia nei giudici. Dobbiamo farlo mettendo in atto quei cambiamenti che sono attesi da troppo tempo”.

FI: riforma prioritaria per modernizzare il Paese

L’adozione del testo base della riforma costituzionale per la separazione delle carriere requirenti e giudicanti dimostra che, finalmente, è arrivato il momento di discutere e approvare un importante punto del programma del centrodestra”, si legge in un comunicato congiunto di Enrico Costa, Pietro Pittalis e Paolo Emilio Russo. “È una delle proposte che Forza Italia considera prioritarie per modernizzare il Paese e renderlo ancora più giusto. Lavoreremo con l’obiettivo di arrivare al voto finale alla Camera dei deputati entro la fine dell’anno”.