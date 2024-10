Scuola in ospedale, un’eccellenza della sanità: a Roma un convegno sulle “storie straordinarie” dei piccoli pazienti

Si svolgerà domani, 23 ottobre, il convegno intitolato “L’istruzione ti salva la vita – Il diritto alla scuola in ospedale”, alle ore 10 presso la Sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Viale Trastevere 76/a, Roma). L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Scuola in Ospedale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, si propone di approfondire il tema dell’istruzione ospedaliera e di come questa possa contribuire al benessere e alla continuità educativa di studenti in situazione di temporanea malattia.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali di Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito (nella foto in alto), e vedrà la partecipazione di numerosi esperti e professionisti del settore, tra cui Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione MIM, Antonio Ruggiero, Direttore UOC Oncologia Pediatrica della Fondazione Policlinico Gemelli, Michele Di Donato, Direzione Sanitaria Fondazione Policlinico Gemelli, Assunta Fabrizi, Docente ospedaliera Scuola Secondaria di I grado “IC Maffi”, Daniela Di Fiore, Docente ospedaliera e autrice del libro “Storie di incredibile felicità”, Chiara Frassineti, Docente ospedaliera Scuola Infanzia e Primaria “IC Donati”, Carla Tiboni, Presidente del Premio Flaiano, Luigi Contu, Direttore agenzia Ansa, Gabriele Manzo, Giornalista RTL 102.5 e autore del libro “Storie di incredibile felicità”, Rocco Casillo, Studente e autore del libro “Mi ho pensato”. A moderare l’incontro sarà Luca Maurelli, giornalista e scrittore.