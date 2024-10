Schlein rapper per una notte con J-Ax: gli slogan anti-Meloni non arrivano e lei ci canta su (video)

Visto che a parole non riesce a farsi comprendere neppure dal suo stesso elettorato, Elly Schlein dopo la danza ritenta con il rap. Dopo i complimenti a Friedman per le sue “performances” a Ballando con le stelle che hanno rivelato una insospettabile passione per la danza, tra lo stupore della platea la segretaria del Pd sale a sorpresa sul palco di J-Ax a Milano e duetta con il rapper di cui si scopre essere una fan accanita che conosce a menadito i testi tanto da cimentarsi in rime, gestualità e passi del repertorio Hip Hop. E l’inedito siparietto “da boomer” viene immancabilmente registrato in un video che fa il giro dei social, con tanto di commenti tra il sarcastico e l’esterrefatto. Uno tra i tanti? «Possiamo senz’altro dire che Elly Schlein rappa meglio di come fa politica»… (Sotto il video postato su Youtube da Blitz Tv).

L’insolita esibizione rap di Elly Schlein con J-Ax

Una coreografia tutt’altro che improvvista a ben vedere: giubbotto il pelle, jeans a zampa di elefante, Elly brandisce il microfono con la spavalderia tipica di una rapper consumata a metà strada tra fan convinta e debuttante allo sbaraglio, protagonista di una performances insolita. E il sospetto sorge spontaneo: non è che oltre ad accreditare una inedita immagine pop, la segretaria dem punta ad accorciare la distanza quasi siderale che la separa da elettori e consensi? Già, perché questo improvviso input a mostrarsi interessata a mode giovanili e fenomeni di costume a ridosso dell’appuntamento con le urne entro fine mese in Umbria, Emilia-Romagna e Liguria, suscita non pochi interrogativi.

Dalla passione per la danza a quella per il rap…

Sarà forse che l’eclettica Elly sta sperimentando nuovi linguaggi per porre rimedio a un difetto di comunicazione che dal primo istante dopo la sua elezione al Nazareno amici, colleghi, sostenitori e comici di area gli hanno addebitato? O magari il frutto di una nuova strategia per tamponare la falla delle mancate repliche alle bordate e alle provocazioni degli ami-nemici Conte e De Luca? Un exploit alternativo che, sulla scia del clamore suscitato all’epoca dell’esordio armocromista possa far pensare a un’attenzione ad arrivare alla gente visto che ultimamente la segretaria Pd sembra girare a vuoto rimbalzando sui soliti slogan anti-governativi? Chissà…

Elly Schlein rappa con J-Ax: la nuova comunicazione del Nazareno?

Un’ultima domanda però ci frulla per la testa dopo l’insolita esibizione canora di ieri – inimmaginabile qualche anno fa – e la rivelazione della passione tersicorea dei giorni scorsi: ora, la sinistra che accusa il governo di centrodestra di “scarsa istituzionalità” commenterà l’esibizione di Elly Schlein, o si trincererà dietro un imbarazzato riserbo? Ai social l’ardua sentenza…