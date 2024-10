Sanità, all’Aria che tira Zaffini manda ko Lorenzin: “Perché da ministra non li hai messi tu i 7 miliardi?” (video)

Sulla sanità, croce e delizia del Nazareno, epica figuraccia dell’ex ministra Beatrice Lorenzin a l’Aria che tira. Ospiti di David Parenzo l’esponente dem e Francesco Zaffini, senatore umbro di Fratelli d’Italia. Si parla di fondi stanziati e di sprechi. Quando Lorenzin apre il capitolo Abruzzo accusando governo Meloni e governatore, il deputato di Fratelli d’Italia la manda al tappeto. Con ironia e numeri alla mano. Il siparietto è riportato su X da molti utenti. Il giornalista Davide Scifo scrive: Zaffini “umilia” Beatrice Lorenzin del Pd dicendo: “Sei stata in Abruzzo e hai fatto perdere la coalizione di sinistra, non hai portato fortuna. Quando eri ministro della Sanità, perché non hai stanziato 7 miliardi? Ora che non sei più al governo vuoi metterli, ma quando governavi ne hai stanziati solo 1.”

All’Aria che tira Zaffini zittisce la Lorenzin

Ma andiamo per ordine. Con fare da maestrina, inforcati gli occhiali rossi, fogli alla mano Lorenzin prova a impallinare l’avversario. “La Asl dell’Aquila nel 2023 chiede chiede una manovra da 35 milioni, in tutto l’Abruzzo sono previsti 68 milioni di tagli per sanare 200 milioni di disavanzo. Sono stata in Abruzzo per la campagna elettorale e posso dire…”. Prima interruzione di Zaffini che ironizza. “Beh, non ha funzionato, non hai portato bene…”. Parenzo sorride imbarazzato e dice “questo non c’entra, torniamo al tema”. Ma tornando al tema le cose per l’ex ministra della Salute del Pd le non vanno meglio.

“Perché non hai messo tu i 7 miliardi quando eri al governo?”

Il parlamentare di FdI scandisce i numeri e manda in tilt la Beatrice. “Nel 2023 ci sono 131 miliardi, a legislazione vigente, quella a cui fa riferimento Lorenzin, ci sono 147 miliardi entro il 2027. Sono tagli questi? Da 131 a 147 miliardi? La verità è che non ci sono. Neanche in rapporto al Pil e all’inflazione”, incalza Zaffini. “Bastano? Certo non bastano. Ma come funziona? Se ce li mette questo governo non bastano. Allora perché quando era ministro non li ha messi lei 7 miliardi e ne ha messo uno?”. Gioco, partita, incontro.