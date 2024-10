Roma, carabiniere appena laureato sventa una rapina a Monti. Meloni: “Congratulazioni doppie”

Fresco di laurea in scienze giuridiche, dopo aver ottenuto il massimo dei voti, è intervenuto sventando una rapina a un turista nel centro di Roma. Protagonista del gesto un carabiniere della Compagnia Roma Centro, Gaetano Rispoli, originario di Aversa (Caserta), in servizio alla stazione Roma Quirinale. Dopo aver finito la discussione della tesi si stava dirigendo nel rione Monti per prendere un aperitivo con i familiari e due colleghi.

Roma, carabiniere neo-lauretato sventa una rapina

Sulle scalinate della salita del Grillo però i carabinieri, liberi dal servizio, hanno notato due persone che dopo aver distratto un turista, gli hanno rubato la borsa fuggendo subito a piedi. Il carabiniere, con ancora in testa la corona d’alloro per la laurea, li ha inseguiti insieme ai suoi colleghi, riuscendo a bloccare il rapinatore. Nella valigia rubata c’erano fra l’altro 5mila dollari in contanti, documenti ed effetti personali del turista. Il rapinatore ha tentato di divincolarsi finché non è stato fermato. Si tratta di un marocchino di 29 anni senza permesso di soggiorno. Che oggi è stato processato per direttissima: il giudice ha disposto il divieto di dimora nella Capitale con nulla osta per l’espulsione.

Meloni: doppie congratulazioni a questo giovane carabiniere

È di poco fa il commento sui social della premier Giorgia Meloni. Nel post su Facebook, accanto alla foto del carabiniere ancora con la corona di alloro in testa, Meloni scrive: “Doppie congratulazioni a questo giovane carabiniere che, fresco di laurea, ha sventato una rapina a Roma”. Anche il ministero della Difesa ha dedicato a Gaetano Rispoli un messaggio di gratitudine. “Doppio brindisi per il carabiniere” Benfatto#Difesa.