Roberto Salis-Osho, nuovo round social: il papà di Ilaria attacca governo e vignettista: Palmaroli lo mette Ko con 6 parole

Roberto Salis-Osho, nuovo round sul ring social, l’attacco a governo e vignettista del papà di Ilaria diventa un boomerang: Palmaroli lo mette Ko… Menomale che Osho c’è e dimostra di saper stare sul pezzo. Un po’ meno il suo interlocutore, padre della europarlamentare di Avs, che tra il serio e il faceto non perde occasione di stuzzicare a suon di tweet e post il professionista della satira, animando una interminabile saga in cui sul ring social tra colpi sotto la cintura e ganci in pieno viso, i due battibeccano di santa ragione. Ma ancora una volta, il ko che Federico Palmaroli infligge ai tentativi del padre di Ilaria è tecnico. E sferrato con il diretto dell’ironia pungente. Allora vediamo cos’è successo questa volta dopo l’ultima schermaglia digitale datata ormai alle Olimpiadi di Parigi 2024, quando. Procediamo con ordine.

Sul ring social si consuma il nuovo round tra Roberto Salis e Osho

Dunque, il terreno dello scontro social è ancora una volta X. Roberto Salis, tra addii annunciati e sconfessati, aveva ritwittato un commento di un account parodia di Gianni Cuperlo, capitano di lungo corso del Partito democratico. «Si va verso Osho capo di gabinetto del ministero della Cultura», ha scritto Gianni Kuperlo-Parody in riferimento sardonico al caso che ha coinvolto l’ormai ex capo di gabinetto Francesco Spano che ha da poco rassegnato le dimissioni nelle mani del ministro Giuli. Ed è qui, e nel coacervo di recriminazioni al vetriolo e allusioni che serpeggiano online, che Salis senior non manca di inserirsi: forse più che per amore di battuta, per assestare un colpo all’antagonista che dell’ironia pungente ha saputo fare una professione.

Roberto Salis condivide e retwitta, Osho contro-replica

Fatto sta che, nonostante il web alimenti quotidianamente l’illusione che tutti possano vantare una patente di commentatore o fustigatore che dir si voglia, nei fatti poi si conferma il vecchio adagio di antica sapienza popolare: «A ciascuno il suo mestiere»… E invece il volenteroso Salis ci riprova, non si dà per vinto, e ricondividendo il commento satirico di cui sopra, va incontro all’ennesima sgrugnata social. Così, tuffandosi in quello che deve essergli apparso come un succulento piatto ricco di pepe ironico e marinature polemiche, si aggancia e replica: «E secondo me Le frasi di Osho sarebbe proprio il massimo che questa classe politica può esprimere»… La risposta di Osho non si è fatta attendere…

Non solo la replica del vignettista: il retweet al vetriolo scatena i commenti degli utenti

«Il problema è che quella di Gianni Cuperlo è una battuta – ha replicato in dialetto romanesco Federico Palmaroli su X –. Invece sua figlia al Parlamento ce sta pe davvero». Il contraccolpo è duro da incassare. E se il gancio al fianco sinistro di papà Salis non fosse ancora abbastanza, hanno provveduto anche altri utenti a infierire e commentare plasticamente. Sotto il suo tweet infatti sono comparsi come funghi dopo la pioggia commenti di utenti allibiti e indignati dall’ultima esternazione di Salis senior. «Non essere modesto – scrive un commentatore –. L’apice di certa classe politica è tua figlia», apre le danze qualcuno. E qualcun altro cala il sipario anche con più veemenza: «Beh, ma guardi bene cosa candida e cosa esprime la sinistra, e provi un po’ di imbarazzo. Ma ora che ha ottenuto ciò che voleva, quanto deve fingere ancora di essere di sinistra?»…

Roberto Salis-Osho, una saga infinita a colpi di tweet e post: l’ultimo precedente

E il riferimento al primo round tra Salis e Osho sulla vittoria della pugile algerina Imane Khelif, quando il primo sentenziò: «Certo che se è vero che Charlize Theron, Naomi Campbell, Jamie Lee Curtis hanno il cromosoma XY, a Dragoni, Malan e company gli prende un coccolone». E il vignettista replicò, silenziandolo: «Dai su… anche meno… fino all’altro giorno c’avevi il poster de Pillon in cameretta», è tutt’altro che puramente casuale…