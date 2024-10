Ristrutturazioni della prima casa, Leo apre al bonus al 50%: “Vediamo le coperture…”

Il governo è al lavoro per mantenere il bonus ristrutturazioni sulla prima casa al 50%, che dal prossimo anno dovrebbe ridursi al 36%. Lo ha spiegato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, chiarendo che il ragionamento in corso si inserisce nel quadro della sostenibilità delle misure. “Penso che potremmo ritornare a una detrazione sul 50% per la prima casa”, ha detto, intervenendo al convegno “Far crescere insieme l’Italia” organizzato da FdI a Milano. “Dobbiamo fare in modo di agevolare chi vuole fruire di un bonus edilizio per la prima casa, compatibilmente con risorse, ci si potrebbe tornare… per il resto – ha chiarito – si vedrà”. Dunque, anche le parole di Leo confermano che le linee guida del governo in vista della finanziaria sono il sostegno alle famiglie e insieme all’economia coniugati con la responsabilità.

Leo apre al bonus al 50% per la ristrutturazione della prima casa

Nel corso del suo intervento all’evento di FdI il viceministro ha anche chiarito che la proroga dei termini del concordato preventivo, che scadranno il 31 ottobre, “non si può fare”. “Si deve approvare la legge di bilancio e occorre avere tutti dati certi e chiari entro il 31 ottobre”, ha spiegato il viceministro, sottolineando che “questo è il motivo per cui tecnicamente la proroga non si può fare, perché tutto è legato ai tempi della presentazione al Consiglio dei ministri della legge di bilancio e all’approvazione poi nelle fasi parlamentari. Questo è il motivo per cui quella data purtroppo deve rimanere ferma”. “Il ministero, l’agenzia delle entrate e Sogei – ha poi proseguito Leo – hanno fatto un’operazione molto importante perché il giorno 14 verrà messa a disposizione di tutti i contribuenti, nella loro cassetta fiscale, la ricostruzione di tutti i redditi, di tutto quello che dovrebbero loro pagare”.

La necessità di tenere ferma la scadenza del concordato preventivo

“Se dipendesse da noi – ha poi chiarito l’esponente di FdI – vorremmo dare una proroga all’infinito, perché siamo sempre ben consapevoli delle esigenze di imprese e imprese, però, ci troviamo nell’impossibilità oggettiva di dare una proroga”, perché “abbiamo dilatato al massimo i termini di presentazione della dichiarazione e abbiamo l’incombenza della sessione di bilancio che ha tempi ben stabiliti e cadenzati”. “Se andiamo oltre – ha aggiunto – ci troviamo a gestire questa fase in un momento abbastanza critico. All’Europa dobbiamo dare segnali della nostra serietà”. Infine, in merito ai tagli a ministeri ed enti pubblici il viceministro ha chiarito che “sicuramente ci sarà un dialogo”. “Il ministro Giorgetti e il governo hanno sempre dialogato sia con i ministeri, dove i tagli saranno valutati anche con loro, sia con gli enti locali. È un discorso che si dovrà fare, ma – ha concluso Leo – con una forma collaborativa e di dialogo”.