Psicodramma Pd, Picierno si accorge del ceto medio. Bertinotti: “Sembrano l’orchestrina del Titanic”

Prosegue a sinistra lo psicodramma collettivo, seguito alla sconfitta in Liguria. Pina Picierno, europarlamentare del Pd, ha lanciato l’allarme sulla base elettorale dell’area progressista e, in particolare, sull’abbandono “da parte del centrosinistra, del ceto medio che deve invece tornare a essere una priorità assoluta”. Anche l’ex segretario di Rifondazione comunista, Fausto Bertinotti, in un’intervista rilasciata a Il Tempo, ha consigliato alla sinistra di fare un’analisi del proprio operato, prendendo atto del fallimento, invece di continuare a comportarsi a ogni elezione come “l’orchestrina sul Titanic”.

Schlein e Conte: una sinistra in crisi e in disaccordo

“È da tempo che parlo dei veti imposti da Giuseppe Conte e della necessità di non assecondarli”, ha detto Picierno, sottolineando che “in Liguria il Pd ha ottenuto un buon risultato, ma nel complesso c’è un problema dovuto alla coalizione di centrosinistra in quanto manca un’offerta politica riconoscibile dagli elettori”. Per Bertinotti il centrosinistra “deve cominciare a ragionare su una sconfitta storica, sennò non se la potranno cavare”.

Bertinotti: “La sinistra non si occupa degli operai e della classe media”

“Schlein – ha proseguito Bertinotti – ha lavorato a costruire un’alleanza, mai a ricominciare daccapo. Se si perde è perché il tuo elettorato storico di riferimento non esce più di casa per andarti a votare, io vedo un problema gigantesco. Che non si risolve con alchimie di alleanza, con accordi diversi. Perché, se i lavoratori non si sentono più al centro dell’interesse della politica, poi è ovvio che la politica esce dall’interesse dei lavoratori”. Il suggerimento dell’ex presidente della Camera è quello di ripartire “da un lavoro di dialogo, dal rilancio di una cultura politica. La sinistra non si occupa degli operai”. E, ancora, “c’è un gigantesco problema con la classe media di cui la sinistra non si occupa mai”.