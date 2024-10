Piano Mattei, Lollobrigida inaugura il primo Farmers Market in Egitto: “Presidio importante per la sovranità alimentare”

“È importante che in tutto il continente africano si raggiunga la sovranità alimentare. Il Farmers market, infatti, può essere una grande porta per sviluppare anche in Africa quella sicurezza alimentare che non rinuncia alla qualità e che non è preda dei grandi interessi economici che non hanno a cuore gli interessi dei lavoratori e dei produttori”. Queste le parole del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, dopo aver inaugurato il “Farmers Market” ad Alessandria d’Egitto, parte integrante del programma Mami (Mediterranean and African Markets Initiative). Il nuovo mercato contadino, che si inserisce nella cornice delle finalità del Piano Mattei, rappresenta l’inizio di un progetto che punta a creare una rete di mercati tra il Mediterraneo e l’Africa per costruire rapporti solidi tra agricoltori e cittadini, in Paesi che vanno dall’Albania, alla Tunisia, dal Kenya al Libano, con un impatto positivo che interesserà le comunità locali.

Il ruolo dei Farmers Market per le comunità locali

Il nuovo mercato rappresenta un’occasione importante per il progetto Mami, finanziato dal ministero degli Affari Esteri italiano e realizzato dal Ciheam Bari, in collaborazione con la World Farmers Markets Coalition e con il supporto della Fondazione Campagna Amica di Coldiretti e dell’ambasciata d’Italia al Cairo. Si tratta di un progetto ambizioso che, attraverso i mercati contadini, punta a promuovere modelli di consumo sostenibili e supportare le economie agricole, favorendo l’accesso diretto dei consumatori a prodotti locali e di qualità.

Lollobrigida sui farmers market: “Il mercato contadino è un passo importante”

Lollobrigida ha sottolineato l’importanza del mercato contadino attraverso il progetto Mami, anch’esso parte di un’idea del governo Meloni per aiutare i coltivatori egiziani. “Si tratta – ha detto- di un passo importante per riuscire a garantire ai produttori agricoli il giusto guadagno, il giusto reddito e crescere in termini di ricchezza”. Il ministro ha inoltre spiegato come il ruolo dei farmers market sia importante per sostenere la sovranità alimentare della Repubblica egiziana, supportando contemporaneamente i consumatori e i modelli agricoli familiari. “L’Italia – ha proseguito Lollobrigida – fa scuola in questo. È un nostro dovere, ma anche un nostro interesse, rafforzare i rapporti economici con alcune nazioni straordinariamente importanti come l’Egitto. Noi vogliamo essere protagonisti nel mondo e con il governo Meloni ci stiamo riuscendo”. Il Mami, però, non si limita solo alla creazione di spazi di vendita diretta, ma rappresenta un’iniziativa che mira anche a riqualificare il tessuto sociale urbano, promuovendo l’incontro tra produttori e consumatori in contesti locali.