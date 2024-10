Orbetello, la madre 92enne vede il corpo del figlio nel pozzo e muore per un malore: un passante segnala i corpi nel giardino

Una tragedia familiare chiude questa giornata d’autunno a Orbetello, segnata dal tragico rinvenimento dei corpi di due persone, un’anziana madre e suo figlio, ritrovati nel giardino di una casa di campagna in provincia di Grosseto. La morte dei due congiunti risalirebbe a qualche giorno fa, ma la scoperta dei cadaveri è avvenuta nel pomeriggio di oggi. Al momento gli inquirenti al lavoro sull’enigmatico caso non escludono nessuna ipotesi sulle cause del decesso. E sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sul posto anche i sanitari della Croce Rossa e i vigili del fuoco.

Tragedia familiare a Orbetello: un passante segnala corpi nel giardino di una casa in campagna

La macabra scoperta è avvenuta nella frazione di San Donato, lungo una strada vicinale. A segnalare la presenza del corpo della donna, di 92 anni, sarebbe stato un passante che ha chiamato subito il 118. La vittima, riversa in terra e con la faccia in giù, però era già morta forse da un giorno o poco più. Poco lontano gli investigatori hanno scoperto anche un secondo cadavere, probabilmente quello del figlio della donna. L’uomo sarebbe stato ritrovato dentro un pozzo artesiano o un fosso, secondo le prime notizie che arrivano ancora in maniera confusa, data l’improvviso rinvenimento e la constatazione degli eventi.

La madre 92enne trova il figlio morto: uccisa poco dopo da un malore

Quel che appare subito chiaro agli investigatori al lavoro sul caso e alle prese con rilievi e riscontri, è che quella su cui si ritrovano ad indagare è una tragedia familiare in una casa di campagna. Un dramma consumatosi all’interno di un ristretto nucleo di San Donato, frazione del comune di Orbetello, in provincia di Grosseto. Dove i corpi senza vita di una madre, Gina Favaretto, 96 anni, e del figlio, Mario Tinto, 71enne, sono stati ritrovati nel giardino della loro casa.

Orbetello, le prime ricostruzioni della tragedia familiare

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava facendo dei lavori nel giardino: aveva da poco finito di scavare un fossetto per sistemare una tubatura che si era rotta, quando probabilmente si è sentito male ed è caduto nella buca, dove sarebbe morto. Non vedendo rientrare il figlio in casa, l’anziana madre è uscita nel giardino dove avrebbe trovato il corpo senza vita del figlio che, probabilmente in seguito a un malore, sarebbe poi caduto in un pozzo artesiano. E, a quel punto, alla vista del corpo del figlio, presa dallo choc e dal dolore, la 96enne si sarebbe sentita male, morendo sul colpo, per un attacco cardiaco, lungo il vialetto davanti l’abitazione.

La segnalazione di un passante dà il via alle indagini

A segnalare la presenza del corpo dell’anziana donna riversa in terra sarebbe stato un passante che ha chiamato subito il 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orbetello e del nucleo investigativo di Grosseto. Unitamente ai i sanitari della Croce Rossa, ai vigili del fuoco, e al pubblico ministero di turno che, accompagnato dal medico legale per la ricognizione esterna dei cadaveri, avrebbero stilato i primi referti. Intanto, il pm ha disposto l’autopsia sui due cadaveri per accertare l’esatta causa di morte.