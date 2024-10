Nuovo allarme meteo in Italia: Emilia Romagna in allerta rossa, un ferito grave nell’aretino

Nuova allerta meteo in Italia: preoccupante lo scenario in Emilia Romagna, dove il livello di pericolosità è passato da arancione a rosso. Su Milano si è abbattuto un nubifragio che ha generato gravi disagi, mentre nell’aretino si registra un ferito grave a causa della caduta di un albero.

Nuovo allarme meteo in Italia. Allerta rossa in Emilia Romagna

Tra le cause del livello di allerta rossa assegnato ad alcune zone dell’Emilia Romagna c’è la misura colma dei fiumi nei distretti di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. La pioggia è aumentata in tutta la regione già dalla mattina, sia nelle zone appenniniche centro-orientali che sulla superficie romagnola. Restano in zona arancione a causa delle piene dei fiumi le provincie di Parma e Reggio Emilia. In molte località si segnala poi un pericolo frane e un forte vento. Sulla costa preoccupa anche il mare mosso.

A Bagnacavallo si sono rese necessarie alcune evacuazioni. Il sindaco Matteo Giacomoni ha spiegato che sono state disposte non per i danni causati dagli attuali eventi meteorologici, quanto per la fragilità del territorio. Nel palazzetto di Bagnacavallo sono stati allestiti nuovi spazi per chi dovesse averne bisogno dopo aver lasciato la propria abitazione.

Bomba d’acqua su Milano, un ferito grave nell’aretino

Altre 6 regioni italiane si trovano ora in allerta arancione: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Puglia. In Toscana sia a Livorno che a Massa Marittima sono state chiuse tutte le scuole. Inoltre nell’aretino un albero si è abbattuto su un furgone in movimento e un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito. Attualmente è ricoverato, ma non si trova in pericolo di vita. Stamattina una bomba d’acqua ha investito Milano, con una pioggia molto spessa. L’assessore alla sicurezza, Marco Granelli, ha spiegato che ora la situazione è sotto controllo e le fognature dovrebbero tornare a funzionare correttamente.