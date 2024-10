Nucleare, Urso: “Unica soluzione contro il carbone, Pichetto: “Disegno di legge delega entro fine anno”

Il Ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto hanno ribadito l’importanza del nucleare come fonte d’energia per l’Italia. Urso ne ha parlato al Cnel per la presentazione del libro verde in merito alla politica industriale Made in Italy 2030 al Mimit, mentre Pichetto ha anticipato la stesura di un nuovo Disegno di legge delega alla 27esima edizione di Ecomondo. Un argomento di cui si è discusso per molto tempo e che – stando alle dichiarazioni dei due ministri – il Governo Meloni vuole portare a termine nel minor tempo possibile.

Il piano di Urso: “Costruire impianti per il nucleare”

“A fine di quest’anno il governo presenterà un quadro legislativo per il ritorno della produzione di energia nucleare nel nostro Paese di terza generazione avanzata o di quarta generazione ma nel contempo stiamo lavorando per creare un soggetto che produca impianti nucleari di terza generazione avanzata o quarta generazione in Italia”, ha dichiarato Adolfo Urso a margine della presentazione al Cnel. Il Ministro ha poi spiegato la differenza tra produzione d’energia e d’impianti: “Una cosa è produrre energia nucleare ma altra cosa altrettanto necessaria, da avviare subito, è di produrre impianti con tecnologia non soltanto italiana in modo industriale, componibile perché pensiamo che il nostro Paese deve riaffermare la sua vocazione scientifica, tecnologica, industriale”.

Secondo il ministro Urso è possibile istituire un’alternativa all’inquinamento causato dal carbone: “produrre energia nucleare a altra cosa altrettanto necessaria, da avviare subito, è di produrre impianti con tecnologia non soltanto italiana in modo industriale, componibile perché pensiamo che il nostro Paese deve riaffermare la sua vocazione scientifica, tecnologica, industriale”, ha chiosato.

Pichetto: “il quadro normativo sta andando avanti”

“Sta andando avanti” ha detto il Ministro per l’ambiente Gilberto Pichetto sulla commissione per il quadro normativo sul nucleare: “Quindi mi presenterà il quadro di tutto il sistema di proposte, che poi dovrà essere tradotto in un disegno di legge delega, entro la fine dell’anno sicuramente”. L’attuazione del programma energetico resta quindi prioritario per il Governo Meloni, anche sul piano giuridico.