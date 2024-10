No del Lazio alla Ztl fascia verde e all’aumento del biglietto Atac di Gualtieri. Doppia vittoria di FdI

Doppia vittoria di Fratelli d’Italia che è riuscita a ottenere l’agognato rinvio della Ztl fascia verde dei veicoli diesel euro 4 e il no al rincaro del prezzo dei biglietti Atac. Migliaia di romani potranno presto tirare un sospiro di sollievo grazie alla delibera della Regione Lazio, guidata da Francesco Rocca. La Regione ha annunciato la proroga di un anno per l’accesso dei veicoli diesel Euro 4 nella Ztl Fascia Verde di Roma e lo stop all’aumento deibiglietti Atac proposto dal Campidoglio. I veicoli “incriminati” potranno continuare a circolare all’interno della zona a traffico limitato per tutto il 2025. Nel frattempo, l’amministrazione regionale sta lavorando a una revisione del “Piano della qualità dell’aria”, approvato dalla giunta Zingaretti. Obiettivo: trasformare le limitazioni al traffico in una possibilità per i Comuni, anziché un obbligo.

Regione Lazio: stop alla Ztl fascia verde e all’aumento delle tariffe Atac

La delibera regionale, che posticipa il divieto per i circa 133 mila veicoli diesel Euro 4 (e potenzialmente anche per gli Euro 5), dovrebbe essere discussa dalla giunta regionale nei prossimi giorni, non appena il Comune invierà alcuni dati mancanti. Grande la soddisfazione tra le file della destra per la delibera (alla quale ha contribuito l’assessore all’Ambiente Elena Palazzo): dai consiglieri comunali ai parlamentari romani tutti puntano i riflettori sulle reali condizioni della qualità dell’aria e sulla deriva ideologica della sinistra green.

Rampelli: la Regione lavora a un nuovo piano sulla qualità dell’aria

“La Regione Lazio – spiega Fabio Rampelli che si è a lungo occupato del dossier – lavora a un nuovo piano sulla qualità dell’aria, che superi quello di Zingaretti, totalmente asincrono rispetto ai valori registrati dalle centraline. Decisione saggia e non ideologica che supera le follie del Campidoglio”, scrive in un lungo post. Il Comune guidato da Gualtieri infatti “vorrebbe impedire l’accesso a molte auto in una zona verde gigantesca pur sapendo – dice il vicepresidente della Camera- che i livelli d’inquinamento sono crollati e che il PM10 e l’NOX non dipendono dalla circolazione degli autoveicoli. Pazzesco ma vero. Il solito approccio radical chic che non garantisce il restauro ambientale e costringe 700mila proprietari di auto a liberarsene per andare a fare rapine che gli consentano l’acquisto di auto elettriche, a esclusivo beneficio della Cina”.

L’Arpa smentisce il vangelo green del Campidoglio

Sull’aumento delle tariffe, poi, il Campidoglio sconta un paradosso – conclude Rampelli – si vuole disincentivare l’uso della macchina, ma invece di potenziare i mezzi, migliorare i servizi e aumentare il numero di viaggiatori, si aumenta il prezzo dei biglietti. “Molta confusione sotto il cielo direbbe Mao Tse Tung, che pure la sinistra dovrebbero conoscere bene”. “L’Arpa ci informa che la qualità dell’aria a Roma è migliorata costantemente negli ultimi dieci anni e che non vi è una correlazione scientifica o statistica tra la circolazione dei veicoli e le rilevazioni delle centraline”. Così Marco Perissa, deputato e responsabile cittadino di FdI. “La Regione – aggiungono i senatori di FdI Andrea De Priamo e Cinzia Pellegrino – sta lavorando alle modifiche dell’attuale ‘Piano della qualità dell’aria’, con l’obiettivo di evitare che il blocco del traffico diventi un obbligo per i Comuni, ma soltanto un’opzione. Ostacolare la vita quotidiana di migliaia di cittadini che non possono permettersi l’acquisto di automobili elettriche per perseguire l’ideologia ambientalista sarebbe assurdo. Per questo accogliamo con favore la delibera della Regione Lazio”.