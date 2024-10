Nadal si ritira a 38 anni. Elogio di un campione umile che ha scritto la storia del tennis (video)

Ora che a 38 anni ha detto finalmente basta Rafa Nadal può tranquillamente uscire dalla cronaca per entrare nella leggenda.

22 titoli del Grande Slam vinti, 14 dei quali incredibilmente sulla terra del Roland Garros, che ne fanno il più grande in assoluto sulla superficie.

Il ragazzino di Maiorca ha convissuto per gran parte dei suoi successi con il duo Djokovic -Federer. Fra i tre sulla terra era invincibile. Al punto che solo un incidente di percorso dello spagnolo regalò a Federer il successo a Parigi il 2009.

Ma c’era una cosa che aveva solo Nadal, più degli altri due: l’incredibile resistenza fisica.

Con lui un punto non sembrava mai finito. Era capace di restituire la pallina anche dopo cinque ore di battaglia. Una cosa a tratti irritante ma unica e inimitabile.

Nella sua strepitosa carriera anche le vittorie negli altri Slam, con due Wimbledon strappati ai rivali famosi.

In mezzo i suoi memorabili tic: un colpo di racchetta al piede, uno alla gamba, il sudore asciugato prima di battere.

È stato precoce nel suo talento, che è durato fino a due anni fa, quando vinse l’ultima volta a Parigi.

Non sempre aveva il favore del pubblico, anzi spesso aveva il tifo contro. Seppure in campo era ineccepibile. Mai una protesta, ma il senso della vittoria dietro qualsiasi punto giocato.

Quando era sul punto di cedere riusciva a riemergere.

Più volte numero uno del mondo, un primato in coabitazione con gli altri due fuoriclasse con i quali ha formato una triade perfetta.

Viene da chiedersi quanto, ognuno dei tre, avrebbe vinto senza gli altri due ma è stato un ventennio esaltante. Oggi è rimasto Djokovic, l’ultimo anche in ordine anagrafico e il più vincente. Ma quel maiorchino ribelle ha segnato il tempo di un tennis memorabile.

La Final 8 di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre sarà il suo ultimo torneo da tennista professionista. “Mi ritiro dal tennis professionistico. La realtà è che gli ultimi sono stati anni difficili, soprattutto gli ultimi due. Non credo di essere stato in grado di giocare senza limitazioni e questo mi ha portato a prendere questa decisione”, le parole di Nadal che ha annunciato il ritiro dal tennis a 37 anni.

Il Re della terra lascia. Lunga vita al Re.