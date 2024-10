Morte della sciatrice Matilde Lorenzi: una webcam ha ripreso tutto, ma non c’è ipotesi di reato

Nessun responsabile, secondo i giudici, ma è mistero sulla morte della giovane stella dello sci italiano Matilde Lorenzi. Un procedimento per atti non costituenti reato è stato aperto, su segnalazione dei Carabinieri di Senales, in relazione al decesso dell’atleta, rende noto la Procura di Bolzano. Il Pubblico Ministero competente ha già rilasciato il nulla osta alla sepoltura, non ravvisandosi responsabilità penali.

Una webcam ha ripreso l’incidente di Matilde Lorenzi

Le esequie di Matilde Lorenzi saranno celebrati giovedì mattina alle 10 nella parrocchia San Lorenzo di Giaveno: la giovane promessa dello sci azzurro è deceduta a seguito della caduta di ieri durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. Dopo il nulla osta della procura di Bolzano alla sepoltura, la salma arriverà domani nel pomeriggio a Valgioie, comune torinese dove risiede la famiglia e dove sarà allestita la camera ardente nella parrocchia di San Giovanni Battista. Per il giorno dei funerali l’amministrazione comunale di Valgioie ha annunciato il lutto cittadino.

Una webcam che si trova in cima al monte Grawand, ha ripreso la tragedia della caduta in pista costata la vita a Matilde Lorenzi: punta proprio sulla pista Grawand 1 su cui la Loren zu è caduta: si tratta di una pista rossa che si snoda per 850 metri tra un’altitudine di 3212 metri e 3013. Matilde Lorenzi sarebbe caduta in un punto sostanzialmente pianeggiante e la caduta sarebbe avvenuta intorno alle 9.40.

A costare la vita alla sciatrice è quella che nel gergo degli sciatori si chiama ‘spigolata‘: così viene definito il movimento che le è stato fatale. In pratica, a un certo punto, gli sci della 19enne si sono divaricati (rispetto alla normale posizione parallela) e le lamine hanno perso contatto con il manto nevoso. Ha cominciato a rotolare e poi è caduta sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato. Uno degli sci, durante la caduta, si sarebbe anche sganciato.

In quel momento, il suo maestro di sci la stava seguendo lungo la pista. Matilde Lorenzi si era messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e sempre l’anno scorso si era classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vantava un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa.