Milano, due marocchini scippano una ragazza: il poliziotto li insegue e ne arresta uno (video)

Un’azione fulminea, la corsa, lo scippo, poi la polizia che insegue due marocchini e un poliziotto ne blocca uno e lo arresta. E’ accaduto nei pressi della stazione di Milano, dove un agente ha arrestato un cittadino marocchino di 25 anni con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo in concorso. Lo scorso sabato, alle 19.15 circa, gli agenti della sesta Sezione della Squadra Mobile, nel corso di un servizio per il contrasto ai reati predatori tra piazzale Lotto e via Gavirate, hanno notato e seguito a distanza il 25enne insieme ad un altro uomo, non identificato all’angolo tra piazzale Lotto e via Diomede. A un certo punto i due si sono avvicinati ad una ragazza nei pressi della fermata dell’autobus e, mentre il complice la distraeva, il 25enne le ha strappato la collana in oro. Entrambi sono poi fuggiti ma gli agenti, che hanno assistito a tutta la scena, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato il 25enne in viale Elia. Il complice, confondendosi tra la folla, è riuscito invece a scappare.

Il video dei marocchini che scippano la ragazza a Milano