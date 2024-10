Migranti, la nave Libra è arrivata in Albania: i migranti sbarcati assistiti dal personale italiano

La nave Libra della Marina Militare è arrivata stamattina al porto di Shengjin, in Albania, con i primi 16 migranti, che saranno accompagnati nei centri gestiti dall’Italia: si tratta di 10 egiziani e sei bengalesi, soccorsi lo scorso 13 ottobre, in acque internazionali al largo delle coste di Lampedusa, a bordo di due imbarcazioni di fortuna, la prima partita da Sabratha, la secondo da Zuara, entrambe località della Tripolitania.

Arrivata in Albania la nave Libra con a bordo i primi migranti

I migranti, accompagnati nello sbarco da personale italiano, sono stati portati in prima battuta all’hotspot di Shengjin per i controlli sanitari e alle procedure di identificazione. Successivamente, e già in giornata, saranno trasferiti nel centro allestito Gjader, che li ospiterà durante l’elaborazione delle richieste d’asilo e in attesa dell’elaborazione delle domande e del loro esito. Chi risulterà privo dei requisiti sarà rimpatriato.

Il protocollo Italia-Albania modello per l’Ue

Entrambi i centri, frutto del protocollo d’intesa firmato dal nostro governo con il governo albanese, sono sotto la giurisdizione italiana e ora anche allo studio della Commissione Europea, che, a partire dalla presidente Ursula von der Leyen, li ha assunti a modello da studiare, anche in vista di una modifica delle normativa comunitaria sull’espulsione in Paesi Terzi diversi dal Paese di origine.

Tajani: “Raccogliamo apprezzamenti in tutta Europa e siamo pronti a condividere il modello”

“Stiamo raccogliendo apprezzamenti in tutta Europa per il centro accoglienza migranti in Albania e siamo pronti a condividerne il modello”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla Farnesina dopo l’incontro con l’omologo olandese Caspar Veldkam. Il vicepremier ha spiegato anche di aver ricevuto richieste da molti Paesi, “anche dalla famiglia del Ppe, che chiedono la documentazione su come stiamo lavorando assieme a un Paese candidato a entrare nell’Unione Europea”.