Migliaia di soldati nordcoreani in Ucraina al fianco della Russia. E tra loro ci sono già diverse vittime

Dietro i sorrisi, gli abbracci e le foto nelle auto di lusso portate in dote dal leader russo, tra Kim Jong-un e Vladimir Putin c’era anche qualcosa di grosso su cui fare accordi, in quell’incontro del giugno scorso in Corea del Nord: armi, per il fronte ucraino, ma anche uomini, soldati in carne e ossa, a supporto dell’Armata Rossa.

“Migliaia di soldati nordcoreani già combattono in Ucraina, sul fronte eurasiatico. Altri ancora stanno completando l’addestramento in Russia”, quanto emerge da uno studio dell’Institute for the study of war (Isw), un think tank americano che analizza giornalmente il conflitto russo-ucraino. Stando a quanto raccontato dall’Isw, anche un funzionario ucraino anonimo avrebbe dichiarato l’effettiva presenza di ufficiali nordcoreani nelle superfici ucraine ora occupate dalla Russia.

Fronte eurasiatico, la testimonianza del funzionario ucraino

“Il funzionario ucraino avrebbe aggiunto che ‘diverse migliaia’ di fanteria nordcoreana si stanno addestrando in Russia e che il comando militare russo potrebbe schierarli in prima linea in Ucraina entro la fine del 2024 o nelle zone di confine russe per alleggerire i ‘riservisti’ russi e consentire loro di combattere in Ucraina”, questo è quanto viene scritto da Isw sulla questione. Alcuni funzionari ucraini e sudcoreani avrebbero informazioni riguardanti la presenza di personale militare nordcoreano nell’oblast di Donetsk. Proprio qui sembra che un’ offensiva missilistica ucraina abbia ucciso alcuni dirigenti militari nordcoreani.

Il mistero attorno ai soldati nordcoreani

“Non è chiara l’entità del raggruppamento di forze nordcoreane che la Russia potrebbe schierare in prima linea o che potrebbe liberare le forze russe lungo il confine”, secondo Isw: “Ma questi scenari potrebbero anche favorire un invio maggiore di personale russo nelle operazioni offensive prioritarie in Ucraina e prolungare il culmine dell’operazione offensiva russa dell’estate 2024” conclude la rivista online. Non sappiamo quale sia l’impiego reale delle truppe nordcoreane, ma sappiamo che ci sono e che ora anche Kim Jong-un inizia ad avere un ruolo rilevante sul fronte eurasiatico.