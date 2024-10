Microsoft incontra Meloni e annuncia un maxi investimento in Italia: 4,3 miliardi in due anni

Microsoft ha annunciato un investimento da 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni: il più grande in Italia fino ad oggi, per espandere la sua infrastruttura di data center hyperscale cloud e di Intelligenza Artificiale, oltre a un piano di formazione per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione di italiani entro la fine del 2025.

Microsoft annuncia investimenti in Italia per 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni

È il risultato di un altro importante successo raggiunto dal premier Meloni che oggi ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente di Microsoft, Brad Smith. Il frutto di una politica e di un lavoro che, tra sinergie, ottimizzazione delle eccellenze italiane, e implementazione delle capacità computazionali, guarda ad ampio spettro alle sfide che si prospettano nell’immediato futuro.

L’annuncio al termine dell’incontro tra Meloni e Brad Smith

Pertanto, come spiega una nota di Palazzo Chigi, l’incontro odierno, «che rientra in una serie di contatti della premier con esponenti del settore dell’innovazione, ha consentito uno scambio di vedute sulle prospettive dello sviluppo tecnologico e informatico globale. Con particolare riferimento allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Alle opportunità da cogliere. E ai rischi da prevenire».

«L’investimento consolida il ruolo dell’Italia come hub digitale nel Mediterraneo»

Dunque, come spiega ulteriormente la nota di Palazzo Chigi, nel corso del colloquio il presidente del Consiglio ha espresso soddisfazione per «l’importante investimento che Microsoft ha annunciato di realizzare in Italia: 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni, per incrementare i data center necessari per sostenere la crescente richiesta di servizi di intelligenza artificiale».

Il più grande in Italia fino a oggi

Non solo. Perché come si legge nella nota diramata dopo l’incontro, «il rafforzamento delle capacità computazionali, facendo leva sulle eccellenze italiane dell’alta formazione e della ricerca, contribuirà a consolidare il ruolo dell’Italia come hub digitale nel Mediterraneo, anche in linea con le priorità del Piano Mattei per l’Africa e la Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), iniziativa strategica lanciata in ambito G7».

L’obiettivo: massimizzare le opportunità dell’intelligenza artificiale in molti campi

E ancora. «Questo investimento ha l’obiettivo di aiutare il Paese a massimizzare le opportunità dell’intelligenza artificiale e a sostenere gli obiettivi del Governo italiano in ambito economico e demografico – si legge poi in una nota del gruppo –. L’espansione del data center di Microsoft nel Nord Italia, unita all’impegno per fornire le giuste competenze legate all’intelligenza artificiale, supporta la crescente domanda di servizi cloud basati sull’AI in tutta Italia, rispondendo alle esigenze delle organizzazioni che ricercano maggiore produttività e innovazione».

Si parte dai settori strategici

«Grazie all’adozione dell’intelligenza artificiale in settori strategici come il manifatturiero, la sanità, la finanza e la pubblica amministrazione, l’Italia può innovare i processi produttivi, migliorare diagnosi e cure per i pazienti, potenziare i servizi finanziari e aumentare l’efficienza dei servizi pubblici. Inoltre, l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle piccole e medie organizzazioni locali può consentire al Paese di sbloccare nuovi livelli di innovazione e imprenditorialità».

E non è ancora tutto. Perché «l’adozione dell’intelligenza artificiale può anche contribuire ad affrontare le sfide demografiche e aumentare la competitività dell’Italia su scala globale, sostenendo la visione del Governo italiano per un’economia resiliente, innovativa e inclusiva. La sicurezza è al centro di questo investimento e delle attività di Microsoft, garantendo che tecnologie e servizi siano sviluppati per proteggere e mantenere la fiducia, promuovendo la sicurezza informatica dell’intero Paese», sottolinea ancora il gruppo nella nota.

Aggiungendo anche che «con questo investimento, la Cloud Region ItalyNorth diventerà una delle più grandi Regioni data center di Microsoft nel continente e svolgerà un ruolo cruciale nel soddisfare i requisiti europei di Data Boundary. Fungerà inoltre da hub di dati chiave per il Mediterraneo e il Nord Africa, supportando il partenariato globale per gli investimenti, le infrastrutture, e il piano del Governo sotto la presidenza del G7 per promuovere la collaborazione con il Sud del mondo».

«Questo investimento storico rafforza ulteriormente il nostro impegno di lunga data per la trasformazione digitale dell’Italia», ha dichiarato Brad Smith, Presidente di Microsoft. «Ampliando l’accesso alla nostra tecnologia e promuovendo una diffusione delle competenze in materia di intelligenza artificiale, vogliamo fornire al Governo italiano, alle imprese e alla forza lavoro, gli strumenti per costruire un’economia guidata dall’intelligenza artificiale che crei occupazione e prosperità».