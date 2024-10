Meloni incontra González Urrutia, premio Sakharov per la libertà di pensiero (video)

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi Edmundo González Urrutia, premio Sakharov per la libertà di pensiero. Ne dà notizia una nota di Palazzo Chigi. “Nel congratularsi per la recente assegnazione del riconoscimento, il presidente del Consiglio ha sottolineato la priorità attribuita dal governo italiano alla situazione in Venezuela, anche nell’ambito della Presidenza di turno del G7 e il sostegno assicurato agli sforzi in atto per facilitare una transizione democratica e pacifica, che corrisponda alla volontà del popolo venezuelano. Il presidente Meloni – conclude il comunicato – ha anche reiterato l’appello affinché cessino immediatamente le violazioni dei diritti umani, le detenzioni arbitrarie e le restrizioni alle libertà fondamentali, in particolare nei confronti dell’opposizione politica.

Chi è Edmundo Gonzáles Urrutia

Edmundo Gonzalez Urrutia è un ex diplomatico e politico venezuelano, contro cui il regime dittatoriale di Nicolas Maduro ha emesso un mandato d’arresto, costringendo il dissidente ad espatriare in Spagna. Urrutia è stato l’ultimo candidato premier della Piattaforma unitaria, lista che ha preso parte alle ultime elezioni in Venezuela contro Maduro. Dopo i dubbi in merito alla vittoria dell’erede di Chavez, in Venezuela si sono verificate molte proteste scaturite dalla discussione sui brogli elettorali che avrebbero portato alla sconfitta la lista del Mud. Urrutia ha ottenuto il Premio Sakharov per la libertà di pensiero, oltre al riconoscimento come vero e proprio vincitore morale delle elezioni anche da parte degli Usa. Il segretario di Stato americano Tony Blinken, riconobbe Gonzalez come “vero vincitore delle elezioni venezuelane” lo scorso primo agosto, decretando che ci fossero prove schiaccianti sulla sua vittoria politica nelle ultime votazioni.