Medio Oriente, telefonata tra Meloni e Schlein sulla crisi e sugli ultimi sviluppi

Secondo quanto emerso, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, sulla crisi in Medio Oriente e sugli ultimi sviluppi. Allo stato attuale non sono trapelate notizie sul contenuto della conversazione.

La telefonata tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein

Schlein ieri sul tema aveva riunito la segreteria dem, “perché c’è grande apprensione e preoccupazione per gli ultimi sviluppi internazionali”. “Dobbiamo fare e chiedere ogni sforzo al governo e alla Ue per fermare questa escalation devastante”, aveva aggiunto al termine della riunione, assicurando che “il Pd vuole fare la sua parte in Italia e in Europa per il cessate il fuoco”. Oggi è arrivata la telefonata con Meloni, che ieri ha presieduto un G7 sul tema.

Il precedente sul cessate il fuoco a Gaza

Non si tratta della prima telefonata sul Medio Oriente tra il premier e la leader dell’opposizione: già a febbraio, in vista della discussione in Parlamento della mozione del Pd che impegnava il governo a chiedere il cessate il fuoco a Gaza, le due leader si erano sentite al telefono. Per due volte in un solo giorno. Il risultato fu l’astensione della maggioranza sul testo – riformulato – delle opposizioni che in quel modo fu fatto passare. E, soprattutto, un segnale di volontà di collaborazione su un tema di estrema gravità che il governo e la principale forza politica di opposizione riuscirono a far passare.