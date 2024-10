Medici, psicologi, nutrizionisti in versione influencer: chi sono gli specialisti della salute più seguiti sui social (video)

A livello globale si sta affermando una crescente consapevolezza sull’importanza di adottare stili di vita sani e di prestare maggiore attenzione al benessere personale e gli specialisti della salute sono sempre più seguiti, diventando degli influencer di prima grandezza.

Chi sono i più riconosciuti come punti di riferimento affidabili per la divulgazione di contenuti su questi temi? Ad analizzare questo fenomeno arriva una nuova analisi condotta grazie a Flu Plus (suite integrata di influencer marketing di proprietà di Flu, part of Uniting Group), che ha analizzato l’andamento dei profili su Instagram. “Studiando il mercato, abbiamo imparato che tante tipologie di ‘influence people’ possono oggi parlare di health sui social, ognuna con il proprio tono di voce. Dai ‘patient’, che guardano al disease dal punto di vista di chi lo sperimenta in prima, agli ‘advocate’, che comprendono l’importanza di fare sensibilizzazione o prevenzione ad un ampio pubblico, fino agli ‘expert’, chi ha una competenza specifica data da un ruolo professionale al di fuori dei social – spiega Rosario Magro, chief operating officer, Flu part of Uniting – Con la nostra analisi abbiamo voluto individuare alcuni degli expert che sono diventati un punto di riferimento per le loro community sui social, che cercano un parere autorevole o una spiegazione che utilizza un linguaggio comprensibile ed empatico”.

E proprio sulla categoria expert si concentra l’analisi di Flu Plus, andando ad individuare una virtuale ‘top 3’ per ognuna delle principali sottocategorie: farmacisti, specialisti della nutrizione, fisioterapisti, medici e specialisti del benessere mentale. “Parliamo di professionisti in cui spiccano profili da oltre mezzo milione di follower, come nel caso di Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta che racconta e condivide riflessioni, esperienze e consigli per tutelare il nostro benessere mentale ed emotivo, primo assoluto contando tutte le categorie con oltre 630.000 follower. O Claudio Olivieri, pediatra dallo stile friendly e informale, famoso per sfatare soprattutto i falsi miti che caratterizzano la cura della salute dei più piccoli – prosegue l’analisi – O ancora Paola Stavolone, dietista specializzata in nutrizione sportiva, che offre consigli per una spesa consapevole e condivide ispirazioni per nuove ricette sane”.

La classifica degli influencer della salute

“Interessante notare come l’audience media di tutte le sottocategorie è rappresentata da giovani tra i 25-34 anni, quindi un target molto in linea con un canale come quello di Instagram – evidenzia il report – Non sorprende poi che siano principalmente le donne vicine a questi influencer, con un picco di oltre 90% sul totale per le sottocategorie ‘medici’ e ‘specialisti della nutrizione'”.

Entrando nel dettaglio. Top 3 specialisti del benessere mentale: Raffaele Morelli (633.000 follower); Stefania Andreoli, (435.000 follower); Massimo Giusti, (399.000 follower). Top 3 medici: Claudio Olivieri, (556.000 follower); Carla Tomasini, (464.000 follower); Serena Missori, (257.000 follower). Top 3 specialisti della nutrizione: Paola Stavolone, (541.000 follower); Giulia Ciccarelli (529.000 follower); Martina Donegani (curatrice della pagina Martina la salute in cucina) (429.000 follower). Top 3 fisioterapisti: Stefano Gaudio, (456.000 follower); Marcello Chiapponi (193.000 follower); Pietro Marconi (181.000 follower). Top 3 farmacisti: In Caso Di (283.000 follower); Giacomo Pisano (217.000 follower); Vincenzo Spinelli (143.000 follower).

Nelle foto dai profili Instagram: Raffaele Morelli, Paola Stavolone, Claudio Olivieri