Malan smonta le fake news sulle divisioni nel governo su Ius Scholae, Finanziaria e Autonomia

“La proposta di FI sullo Ius Scholae ha diversi spunti interessanti, se ne può discutere“. Così Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, che, intervistato da Repubblica, smentisce la narrazione della stampa su presunte frizioni dentro la maggioranza. “Non sono riuscito a leggere la proposta nel suo complesso, perché ero impegnato qui. Ma ci sono spunti interessanti, che analizzeremo”, ha detto l’esponente di FdI a margine della convention a Brucoli in Sicilia. Smentite anche le voci sulla totale avversione al dialogo su Ius Scholae: “Non è assolutamente una riforma devastante, sono proposte di aggiustamento delle attuali norme, non solo sulla scuola”, ha precisato Malan: ” Mi sembra giusta anche la parte in cui si mette un limite al diritto di avere la cittadinanza italiana se discendenti da italiani: il legame dev’essere reale”.

Malan sull’Autonomia: “La nostra è una legge applicativa”

Nessuna remora per il rilancio dell’Autonomia da Pontida. E proprio sugli inverosimili blocchi al provvedimento, Malan asserisce: «Lo trovo improbabile, la nostra è una legge applicativa di una norma approvata 25 anni fa. Sarebbe un problema non attuarla, semmai. E noi l’attuiamo con una serie di garanzie sull’unità nazionale e sui Lep”. A proposito dei Lep, il capogruppo di FdI fornisce ulteriori chiarimenti: “In ogni caso, non è che chiunque potrà fare qualunque cosa: una Regione non può svegliarsi e chiedere, faccio un esempio, di gestire la Difesa. La legge e la Costituzione prevedono un controllo del Parlamento”.



Per quanto riguarda il referendum, Malan ha chiosato: “E’ previsto dalla legge, purché ci sia l’ammissibilità della Corte. E ancora: “Vorrei aggiungere però che le critiche attorno alla riforma sono basate su uno spauracchio: dicono che l’unità d’Italia sia in pericolo, che ci saranno quelli che staranno meglio e quelli che staranno peggio, come se non fosse già una realtà consolidata”. Il senatore di FdI ha sottoposto una questione interessante sulle medesime autonomie: “Vorrei capire perché mai se la Lombardia esercita alcune funzioni in più potrebbe danneggiare la Sicilia»: come se il successo di una sia in grado di annullare quello dell’altra.

Manovra finanziaria: “Continueremo a sostenere famiglie imprese e lavoratori”

«Quelle di Giorgetti sono state parole che interpreto in questo modo: le risorse non sono illimitate, bisogna spendere bene ed evitare sprechi. Sicuramente continueremo a sostenere famiglie, imprese e lavoratori” ha precisato Malan sulla manovra finanziaria a cui il governo sta lavorando