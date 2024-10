L’uragano Milton tocca terra in Florida: pioggia, raffiche di vento e tornado multipli. Vittime, devastazioni e blackout (video)

Annunciato da diversi tornado registrati nello Stato americano quando ancora il ciclone si trovava al largo della costa, temuto e atteso, l’uragano Milton è atterrato in Florida scaricando la sua potenza iniziale sulla costa occidentale prima ancora di impattare sul terreno. Poi, la “tempesta del secolo” ha toccato terra nella Tampa Bay nella notte, poco dopo le 2 di notte, ora italiana, seminando devastazione e panico. Secondo quanto riportano i media americani ci sarebbero delle vittime. Blackout e case distrutte, persone in fuga con la benzina che scarseggia.

L’uragano Milton è arrivato in Florida: ci sono vittime

«Invito chiunque si trovi nella traiettoria dell’uragano a trovare un riparo sicuro, seguendo le indicazioni delle autorità: spesso una manciata di miglia può fare la differenza tra la vita e la morte», ha dichiarato Joe Biden a poche ore dall’impatto di Milton sul suolo americano. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5.9 milioni di persone, difficile dire però in quanti effettivamente abbaino già lasciato o siano sul punto di abbandonare le proprie abitazioni: e col passare delle ore la situazione si fa sempre più allarmante.

🇺🇸 I video dell’uragano Milton che si avvicina alla Florida appaiono online Ora si muove a una velocità di quasi 15 km/h e le raffiche di vento raggiungono gli 80 m/s. I meteorologi hanno assegnato all’uragano un livello massimo (quinto). pic.twitter.com/zWvrr3X8xx — Valentina 🇧🇬🇷🇺🇮🇹🧱 (@ValentinaMihay5) October 9, 2024

Furia devastatrice e scenario apocalittiche: il monitoraggio

Scene apocalittiche e una forza devastatrice che evoca scenari che solo gli effetti speciali più virtuosistici di uno dei tanti film catastrofistici che affollano l’immaginario possono evocare, l’uragano Milton arriva in Florida. La tempesta, secondo le previsioni, ha cominciato a imperversare già dalle 20.30 della serata americana del 9 ottobre, scaricando la sua potenza nella zona della contea di Sarasota con pioggia e raffiche di vento a oltre 120 miglia orarie. L’arrivo dell’uragano, che al momento dell’impatto è stato classificato di categoria 3, è stato preceduto e accompagnato da almeno 19 tornado nel territorio della Florida. «Diverse vittime» vengono segnalate nella contea di St.Lucie, secondo le informazioni fornite dall’ufficio dello sceriffo all’emittente WPTV.

Nelle prime ore la quantità d’acqua che mediamente cade in 3 mesi

Si calcola che oltre 2 milioni tra case e uffici siano senza elettricità nello stato. La pioggia battente iniziale che diventa tempesta, e le inondazioni hanno reso rapidamente la situazione critica nelle zone di Tampa, St.Petersburg e Clearwater. Per dare una misura, per quanto parziale, dell’impatto che la morsa dell’uragano ha già impresso sulle zone in cui ha toccato terra, basterà dire che a St.Petersburg, in particolare, nelle prime ore sono caduti 27 centimetri di pioggia: si tratta della quantità che mediamente cade nell’arco di 3 mesi.

Il sindaco di Tampa: «Le prossime ore saranno dure»

«Ora è il momento di mettersi al riparo. I soccorritori sono pronti a intervenire appena le condizioni meteo lo permetteranno, le operazioni saranno effettuate per salvare vite prima dell’alba e continueranno fino a quando sarà necessario», il messaggio del governatore Ron DeSantis. «Le prossime ore saranno dure», le parole del sindaco di Tampa, Jane Castor. Secondo i nuovi modelli, però, il livello dell’acqua non dovrebbe raggiungere i 5 metri ma fermarsi tra i 180 e 270 centimetri.

Uragano Milton, blackout, paura e fuga

Intanto, il blackout investe oltre 2,2 milioni di utenze in Florida con il passaggio dell’Uragano Milton, che ha provocato danni e “diverse vittime” negli Usa. L’uragano, con venti a oltre 140 chilometri orari, è ora classificato in categoria 1, riportano i media americani sulla base di un aggiornamento del National Hurricane Center.

Taylor Swift dona 5 mln di dollari

E mentre infuria la devastazione, arriva la notizia della donazione di Taylor Swift: cinque milioni di dollari per aiutare le persone colpite dagli uragani Helene e Milton. Un contributo “generoso”, secondo l’annuncio di Claire Babineaux-Fontenot, alla guida dell’organizzazione Feeding America, che aiuterà le comunità nella ricostruzione e nella ripresa, con la fornitura di generi alimentari essenziali, acqua potabile, approvvigionamenti.