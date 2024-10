L’uragano Milton scatena 27 tornado: Florida al buio, molte vittime. L’incredibile salvataggio di un cane (video)

Danni, vittime, l’energia interrotta. Continuano ad arrivare notizie pessime dalla Florida, dove questa notte l’uragano Milton si è abbattuto, intorno alle 2.30 ora italiana, toccando terra a Siesta Key, a sud della baia di Tampa. Le autorità hanno confermato il formarsi di almeno 19 tornado che hanno distrutto impianti e case in diverse contee. Sono quasi tre milioni di utenti sono rimasti senza corrente. Chi sta tentando di allontanarsi dalle zone evacuate, chi ha trovato riparo nelle palestre adibite a rifugi. Impressionanti i danni: stadi scoperchiati, gru abbattute dal vento, le case sono state rase al suolo come se un peso fosse caduto dal cielo, raccontano alcuni residenti ai giornali locali. Più di un quarto delle connessioni energetiche monitorate dal sito sono attualmente fuori uso, commenta l’emittente tv statunitense. Tra le aree più colpite ci sono le contee costiere, tra cui Pinellas, Hillsborough, Manatee e Sarasota, nonché la contea interna di Hardee, dove quasi tutti le 9.600 utenze monitorate sono fuori uso. Le autorità hanno avvertito che i blackout potrebbero durare settimane. Nel corso della lunga notte Milton ha causato almeno 27 tornado.

Uragano Milton, “diverse” vittime ma il bilancio è provvisorio

Impossibile, al momento, stilare un bilancio dei danni e delle vittime. Si parla di 27 morti, ma il numero non è ufficiale. La contea di St. Lucie, sulla costa orientale della Florida, ha confermato che quattro persone sono morte dopo che due tornado si sono abbattuti sulla zona prima dell’arrivo dell’uragano Milton. “I primi soccorritori e i servizi d’emergenza sono al lavoro nella zona”, ha aggiunto l’ufficio stampa della contea.

Nelle ore precedenti all’arrivo dell’uragano Milton sulla Florida, gli agenti della Florida Highway Patrol hanno messo a segno un incredibile salvataggio di un cane lasciato legato a uno steccato a Tampa. In un video si vede un agente scendere dalla sua auto di pattuglia e avvicinarsi al cane, forse un Dogo argentino, bloccato in una zona allagata, con l’acqua che gli arriva fino al petto. Gli agenti lo hanno prima tranquillizzato e poi sono riusciti a imbrigliarlo e a portarlo in salco da un veterinario.

