Liguria, tutti a Genova per Bucci: i leader del centrodestra al comizio finale. Chiude Meloni

Chiusura di campagna elettorale in grande stile per Marco Bucci: domani a Genova tutti i leader del centrodestra, a partire dal premier Giorgia Meloni, saranno al comizio al fianco del “sindaco del fare” candidato alla guida della Regione. L’appuntamento è alle 16.30 all’auditorium dei Magazzini del Cotone, location al chiuso per mettere l’evento al riparo da un maltempo da allerta gialla.

Tutti i leader del centrodestra a Genova per il comizio finale di Bucci

Con Bucci e Meloni, sul palco del comizio di Genova, si alterneranno i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi e il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che nelle vesti di fondatore di Alternativa popolare tempo fa ha siglato un accordo politico con il centrodestra. La scaletta non è stata ancora resa nota, ma secondo alcune indiscrezioni Meloni dovrebbe svolgere un ruolo da “front woman”, introducendo gli interventi degli alleati prima di chiudere personalmente il comizio, che rappresenta anche la tappa centrale del tour “Due anni di governo Meloni – L’Italia torna a correre”.

Meloni: “Sono ottimista, ma non parlo per scaramanzia”

“Sono ottimista, ma non amo parlare di queste cose prima, per un fatto scaramantico”, ha rivelato Meloni l’altra sera, durante l’intervista con il direttore del Tempo Tommaso Cerno, in occasione della festa per gli 80 anni della testata. “Mi fa ben pensare il fatto che nessuno ne stia parlando e voglio ringraziare Marco Bucci per aver accettato questa candidatura: ho considerato vergognosi gli attacchi per essersi candidato nonostante la sua malattia. Penso abbia fatto una scelta molto coraggiosa: nessuno di noi sa quanto tempo ha a disposizione, la differenza la fa come lo spendi questo tempo”, ha aggiunto il premier, alla quale poi Cerno ha chiesto se consideri le regionali in Liguria un test nazionale. “La democrazia è sempre un test, il responso dei cittadini è sacro: non ho due pesi e due misure”, vale a dire che “se vinco era un test nazionale e se perdo era una regione che non conta niente, perché ho sentito anche dire questo…”, ha risposto Meloni.

Il sostegno del Capitano Ultimo al candidato del centrodestra

“In Liguria abbiamo messo in campo una persona che gode dell’apprezzamento di tutti, avversari compresi. Se vincerà Bucci, come ritengo, sarà la conferma che il centrodestra è considerato in grado di governare una regione dove, mi permetto di dire, i risultati sono solo in crescita”, ha detto il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, ospite a L’Aria che tira su La7, mentre Bucci riceveva, tra gli altri, il sostegno del capitano Ultimo, che in un video lo ha definito anche “l’uomo giusto per contrapporsi alla mafia”. “Anche Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo, ha reso pubblico il suo sostegno a Marco Bucci come candidato alla Regione Liguria. Che uno straordinario servitore dello Stato abbia scelto Bucci , non può che rappresentare motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l’intera coalizione di centrodestra”, ha detto il senatore di FdI, Gianni Berrino.