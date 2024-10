Liguria, primi instant ed exit poll: Bucci in vantaggio su Orlando

Inizia con un vantaggio, seppure ancora di misura, del candidato del centrodestra Marco Bucci sull’avversario Andrea Orlando del centrosinistra, il conto alla rovescia per l’esito delle regionali in Liguria, il primo dei tre test locali di caratura nazionale (il 17 e 18 novembre si voterà in Emilia Romagna e Umbria). Si sono chiuse alle 15 le urne per eleggere il nuovo governatore della Regione, dopo le dimissioni di Giovanni Toti che hanno portato al voto anticipato, e i trenta membri del consiglio regionale ligure. Sono 1.341.799 i cittadini chiamati a votare.

Primo instant poll: Bucci in vantaggio su Orlando

Nove i candidati alla carica di presidente anche se la partita è tutta concentrata tra i due competitor Marco Bucci, sindaco di Genova dal 2017, sostenuto da una coalizione larga di centrodestra, e Andrea Orlando, big del Nazareno e più volte ministro, appoggiato dal campo largo senza Matteo Renzi. In attesa delle prime proiezioni il primo Instant poll di Swg, annunciato durante la maratona Mentana su La7, fotografa il vantaggio di Bucci (con una forbice tra il 46 e il 50%) su Orlando (forbice tra il 45 e il 49%), stando ai primi numeri il match si conferma, come nelle previsioni, un testa a test che verrà risolto al foto finish. Anche per il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, è in testa il candidato del centrodestra Marco Bucci con un forchetta tra il 47% e il 51%, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, è tra il 45,5% e il 49,5%.

In calo l’affluenza nei comuni alluvionati

In calo l’affluenza rispetto al dato del 2020: in totale è del 46,7%, mentre alle regionali del 2020 fu del 53,56%. La partecipazione al voto è precipitata, come prevedibile, nelle città coinvolte dall’alluvione di questi giorni. In calo in tutta la provincia di Savona, anche a causa dell’alluvione che ha colpito la Valbormida, Un calo paragonabile a quello registrato in provincia di Imperia e decisamente più alto di quello verificatosi a Genova e La Spezia. Nelle aree non toccate dal maltempo, infatti, il calo si aggira tra il 5 e l’8%.