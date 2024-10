Liguria live, Bucci in testa su Orlando: alla quarta proiezione il sindaco di Genova è al 48,5 contro il 47,4

Inizia subito con un vantaggio, seppure di misura, del candidato del centrodestra Marco Bucci sull’avversario Andrea Orlando del centrosinistra, il conto alla rovescia per l’esito delle regionali in Liguria, il primo dei tre test locali di caratura nazionale (il 17 e 18 novembre si voterà in Emilia Romagna e Umbria). Già il primo instant poll di Swg pochi minuti dopo la chiusura delle urne alle 15 fotografa il soprasso del sindaco di Genova sul big del Nazareno su cui Pd e campo largo avevano puntato tute le fiches dopo le dimissioni di Giovanni Toti che hanno portato al voto anticipato. Bucci è sopra (con una forchetta tra il 46 e il 50%) su Orlando (tra il 45 e il 49%). Ancora più corposa la forbice del primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai: il candidato del centrodestra è quotato tra 47% e il 51%, mentre quello del centrosinistra è tra il 45,5% e il 49,5%.

Liguria, Bucci in testa fin da subito: forbice tra il 2.5 e il 3%

Via via nel corso del pomeriggio il dato si consolida. Cautela da parte degli esponenti politici di entrambi gli schieramenti, a destra soprattutto per scaramanzia. Bocche cucite fino a metà pomeriggio nei rispettivi comitati, ma i numeri parlano chiaro. E anche le facce degli ospiti della maratona Mentana su La7. La prima proiezione (8% dei seggi) conferma la distanza: Swg per La7 attesta Bucci 49% e Orlando 47,5%. Il sindaco di Genova dal 2017, protagonista indiscusso della ricostruzione del Ponte Morando, continua a essere in vantaggio anche nella seconda proiezione di Swg per La7, con la copertura del 15% del campione e un errore possibile dell’1,25%. Bucci è accreditato del 49,6% delle preferenze, contro il 47,3% di Andrea Orlando. La forbice si attesta al 2,3%. Un trend costante, anche se la forbice subisce continue oscillazioni. La quarta proiezione Opinio per la Rai, con una copertura del campione attestata al 51%, fotografa il candidato del centrodestra al 48,5% delle preferenze, contro il 47,4% di Andrea Orlando. Il primo dato ufficiale arriva dal piccolo comune di Fascia, in provincia di Genova, il primo a completare lo spoglio della sua unica sezione. Qui a vincere è Bucci con il 57,5% delle preferenze, contro il 42,5% di Orlando.

Schlein non parla, bocche cucite ai comitati

A metà pomeriggio Elly Schlein fa il suo ingresso al Nazareno senza pronunciare una parola, alla richiesta di un commento dei cronisti risponde con un laconico “Buon lavoro”. Con una copertura del campione del 12% si profilano anche i voti di lista, con margine di errore troppo ampio per tracciare un bilancio politico dei singoli posizionamenti. Il Pd risulta il primo partito con il 27,4% seguito da Fdi con il 14,3%. Al terzo posto per numero di voti la lista Bucci presidente con l’11,8% mentre la Lega ha ottenuto il 9%. Alleanza Verdi-Sinistra è al 6,8%, Forza Italia il 5,9%, la lista Orgoglio Liguria il 5,9%, Orlando presidente il 5,4%, Movimento 5 Stelle 5,3%, Liguria testa alta l’1,7% e l’Udc l’1,4%.

Clima di moderato ottimismo nel centrodestra

Il clima è “moderatamente ottimista” nell’entourage di Marco Bucci, perché la differenza di percentuale tra i due candidati è indicativa di un trend positivo fin da subito. Il primo a commentare con soddisfazione è Mario Mascia, assessore della giunta comunale Bucci e coordinatore di Forza Italia a Genova. Sono ore di attesa e di silenzio per i due candidati. Entrambe le coalizioni hanno allestito due point nel centro di Genova per seguire gli exit poll e i risultati dello scrutinio dei voti. Bucci segue lo scrutinio a Genova nel suo ufficio da sindaco a Palazzo Tursi e finita la giornata andrà al point della coalizione allestito in via Martin Piaggio. Orlando segue lo spoglio a La Spezia dalla sua casa per poi recarsi a Genova presso il point allestito dal suo comitato elettorale presso la sala Superba del Mog-Mercato Orientale di Genova.

In calo l’affluenza nei comuni alluvionati

Sono 1.341.799 i cittadini chiamati a votare. In calo l’affluenza rispetto al dato del 2020: in totale è del 46,7%, mentre alle regionali del 2020 fu del 53,56%. La partecipazione al voto è precipitata, come prevedibile, nelle città coinvolte dall’alluvione di questi giorni. In calo in tutta la provincia di Savona, anche a causa dell’alluvione che ha colpito la Valbormida, Un calo paragonabile a quello registrato in provincia di Imperia e decisamente più alto di quello verificatosi a Genova e La Spezia. Nelle aree non toccate dal maltempo, infatti, il calo si aggira tra il 5 e l’8%.