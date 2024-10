Le congratulazioni di Meloni a Bucci: “I cittadini confermano la loro fiducia nel centrodestra”

“Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti”. Lo scrive sui social il premier Giorgia Meloni. “Con la sua guida – prosegue il capo del governo – la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”.

In base alle sezioni scrutinate e alle ultime proiezioni, la vittoria di Bucci arriva sul filo di lana. Con uno scarto di qualche migliaio di voti rispetto a circa un milione e 400 mila elettori. Andrea Orlando ha chiamato il suo avversario e si è complimentato per la vittoria.

“Questo risultato è anche figlio del buon governo del centrodestra e figlio del lavoro di Giovanni Toti”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a 4 di Sera su Rete 4, commentando i risultati. “Non sono abituato a cambiare idea e a cambiare opinione sulle persone, nella buona e nella cattiva sorte. Se i liguri hanno scelto nonostante le inchieste, nonostante migliaia di ore di trasmissione sul sistema marcio di Genova, evidentemente i cittadini non sono fessi”, ha concluso il vicepremier.

Il centrodestra punta agli altri appuntamenti elettorali in Umbria ed Emilia-Romagna

L’altro vicepremier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani scrive su X: “Ho appena telefonato al neo Presidente Marco Bucci per congratularmi! Una grande vittoria di squadra, insperata fino a qualche mese fa! Vince il buon governo del centrodestra! Un ringraziamento speciale a tutti i candidati di FI, sono veramente orgoglioso di voi”.

“Congratulazioni a Marco Bucci e alla squadra per il successo in Liguria. Una vittoria che conferma la forza del centrodestra unito, capace di rispondere con serietà e visione alle esigenze dei cittadini”: così Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, ricandidata. “Un centrodestra concreto che rappresenta la coalizione del fare, del buon governo: i cittadini lo sanno e ce lo riconoscono. Questo risultato rappresenta un segnale forte per la Liguria e per tutto il Paese” scrive su Facebook. “In Umbria, abbiamo l’opportunità di confermare questo percorso e portare avanti, tutti insieme, un progetto di sempre maggiore crescita e stabilità per la nostra regione, continuando il lavoro di questi anni” sottolinea ancora Tesei.

Rixi: “La sinistra ha sbagliato un rigore a porta vuota”

“La scelta di Bucci si è rivelata assolutamente vincente, è stata una bella campagna elettorale e non facile.Siamo partiti dovendo risalire moltissimi punti. È chiaro che è un po’ al cardiopalma, sarà una vittoria certamente meritata”. Lo ha detto il viceministro al Mit e segretario Ligure della Lega Edoardo Rixi questa sera fuori dal point di Marco Bucci a Genova commentando il risultato elettorale ancora ha scrutinio da terminare per le elezioni regionali.

“Ad oggi sembra che il centrosinistra abbia tirato nel palo un rigore a porta vuota – ha aggiunto – su Genova il tema è che molti cittadini volevano che Bucci rimanesse sindaco, è chiaro che Genova è stata la città che ha avuto più problemi riguardo l’inchiesta di Toti e dove si è sentito di più lo scontro e un po’ di delusione tra un po’ di fasce della popolazione. Comunque basta vincere anche di un voto, se il centrosinistra non ha vinto questa volta non so quando potrà farlo”.