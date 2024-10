Landini lancia lo sciopero generale. L’ironia di Foti: “È la conferma che il governo è sulla strada giusta”

Preannuncia uno sciopero generale e uno stato di mobilitazione permanente, che andrà anche “oltre la finanziaria”. Maurizio Landini rilancia dalla piazza di Roma il suo ruolo di leader di un’opposizione a tutto campo al governo. Una circostanza che, ironizza il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, “conferma che il governo Meloni è sulla strada giusta”.

Landini al lavoro sullo sciopero generale: “Lo sto proponendo agli altri sindacati”

Partecipando al corteo romano del pubblico impiego su salario, salute, diritti, occupazione organizzato da Cgil e Uil, Landini ha risposto “assolutamente sì” a chi gli chiedeva se la mobilitazione fosse l’anticipo di uno sciopero generale. “Noi come Cgil questo mandato lo abbiamo già ricevuto al nostro interno ed è la cosa che sto proponendo alle altre organizzazioni sindacali”, ha detto, aggiungendo che “non ci fermeremo con mobilitazioni, scioperi e referendum”. “La mobilitazione di oggi e di ieri è l’inizio di una mobilitazione che proseguirà anche oltre la finanziaria. Noi ci siamo rotti le scatole”, ha proseguito il leader della Cgil, sostenendo che “questo governo non rappresenta la maggioranza del Paese e soprattutto non rappresenta quelli che stanno tenendo in piedi il Paese attraverso il lavoro e il fisco che pagano”.

Per Landini “le mosse che il governo sta facendo, non solo nella legge di bilancio ma anche fuori sono inaccettabili, penso al collegato lavoro che ha aumentato la precarietà, al decreto sicurezza che mette in discussione il diritto di muoversi”. “Siamo di fronte a una legge di bilancio e a scelte che il governo ha consegnato all’Europa indicando nei prossimi sette anni una riduzione della spesa pubblica nel nostro Paese, esattamente il contrario di quello di cui abbiamo bisogno”, ha detto ancora, attaccando il governo anche sulle politiche fiscali, sulla sanità e sui migranti.

Foti: “I suoi proclami confermano che il governo Meloni è sulla strada giusta”

“I proclami di scioperi e mobilitazioni lanciati da Landini – ha commentato Foti – confermano che il governo Meloni è sulla strada giusta. Ci saremmo preoccupati seriamente del contrario. Potremmo ricordare a Landini, che blatera a vanvera dell’aumento di precarietà, l’aumento significativo di contratti a tempo indeterminato con l’aumento dell’occupazione del +0,2%, con 45mila nuove unità e il nostro mercato del lavoro che raggiunge i 24 milioni 80mila occupati; oppure i dati sulla disoccupazione, scesa al 6,2%, il livello più basso dal 2007”. “Ormai conosciamo bene il segretario della Cgil, paladino dei lavoratori solo di facciata e nel tempo libero, ovvero quando non è impegnato a distribuire incarichi d’oro ai suoi amici come le partecipazioni al Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, che arrivano a 6mila euro. O quando non si ritrova a spedire in cassaintegrazione dipendenti della società di Perugia controllata al 100% dalla Cgil di cui è segretario. Ormai, vista la pessima credibilità raggiunta dal segretario Cgil, risulta superfluo – ha concluso Foti – ribadirgli i successi delle politiche economiche del governo Meloni”.