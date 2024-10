La Russa: “Ci sono magistrati che vanno oltre. La zona grigia si può chiarire in Costituzione”

“Non è in discussione il rispetto della magistratura, che appartiene alla nostra storia”, ma la necessità di chiarire la “zona grigia” in cui le prerogative di magistratura e politica rischiano di confondersi. Mentre infuria ancora il caso aperto dalla sentenza sui migranti in Albania ed esplode lo scandalo dell’email con cui il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, ha invitato la magistratura a compattarsi contro l’azione del governo Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa riflette sull’opportunità di trovare una soluzione strutturale al rapporto tra i poteri dello Stato, a tutela di entrambi. “A chi spetta definire esattamente i ruoli della politica e della giustizia? Alla Carta costituzionale. In passato tutto sembrava funzionare. Dopo Tangentopoli non è più stato così. Ci sono magistrati che vanno oltre, dando la sensazione di agire con motivazioni politiche. E ci sono d’altro canto politici che hanno il dente avvelenato con i giudici. Se la Costituzione non appare sufficientemente chiara, si può chiarire meglio“, sottolinea La Russa.

La Russa: “Non è in discussione il rispetto della magistratura, ma c’è una zona grigia e alcuni magistrati vanno oltre”

Intervistato da Repubblica, La Russa ha ribadito che la destra non ha un problema con il potere giudiziario e che, piuttosto, esistono “singoli casi” di magistrati, che “non sono la regola”, che vogliono “affermare la propria visione della società e della politica attraverso la giurisdizione”. “Leggo che Santalucia dice: la nostra è una Costituzione progressista. In realtà l’hanno scritta cattolici, liberali, comunisti, conservatori. Capisco che possa affermare che è permeata da spirito antifascista, ma non è progressista”, ha proseguito il presidente del Senato, ricordando che “nel senso comune (progressista, ndr) vuol dire di sinistra”.

“La destra, che vuole governare, chiede rispetto per le prerogative della politica”

“Nei casi grigi a volte si intende affermare la propria visione del mondo. Questa lettura forse può spiegare la sentenza sul centro in Albania”, ha proseguito, chiarendo che “la destra, che vuole governare, vorrebbe rispetto per le prerogative della politica. Ed è per questo che dobbiamo chiarire questa zona grigia”. “Perché altrimenti – ha avvertito la seconda carica dello Stato – non si capisce quale sia il confine tra le funzioni della giustizia e quelle della politica. Insieme, in modo concorde – maggioranza, opposizione, magistrati – dobbiamo perimetrare questi ambiti. La lite non funziona”. Una riforma complessiva del Titolo IV della Carta, quello sui “Rapporti politici”, introdotta da una domanda di Tommaso Ciriaco, che firma l’intervista, potrebbe dunque essere un’ipotesi, perché “potrebbe essere utile una riforma che faccia maggiore chiarezza nel rapporto tra politica e magistratura”. “Così – ha sottolineato La Russa – non funziona”.

“Meloni ha fatto bene a pubblicare la lettera di Patarnello”

Quanto alle polemiche innescate dalla sentenza sull’Albania, il presidente del Senato ha ricordato che “una sentenza si può criticare” ed “è sempre successo, a destra come a sinistra”. E ha difeso la scelta di Meloni di ripubblicare senza commenti la lettera di Patarnello: “Ha fatto bene. Cosa può dire di più a un magistrato che dice a un altro magistrato di voler contrastare il governo e definisce pericoloso il premier?”.