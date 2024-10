La moglie di Sinwar in fuga con la borsetta di Hermes da 32mila dollari. Una “strana” ricchezza… (video)

L’iconica Birkin di Hermes, una borsa dal costo di oltre 30mila dollari, avvistata nel tunnel di Gaza dove il leader di Hamas, Yahya Sinwar, è passato con la famiglia nei giorni precedenti e successivi all’attacco del 7 ottobre 2023? Stando alle immagini catturate all’ingresso del tunnel, la borsa sembrerebbe infatti apparire brevemente nel filmato, tenuta in mano dalla moglie del terrorista la cui morte è stata confermata recentemente dall’esercito israeliano.

“La moglie di Sinwar è entrata nel tunnel con lui il 6 ottobre (VIDEO), portando con sé una borsa Birkin il cui costo è stimato in circa 32mila dollari?”, scrive sui social il portavoce in lingua araba delle Idf, il tenente colonnello Avicay Adraee, che aggiunge a commento dell’immagine: “Anche se gli abitanti di Gaza non hanno abbastanza soldi per una tenda o per i materiali di base, vediamo molti esempi dell’amore speciale per il denaro di Yahya Al-Sinwar e di sua moglie…”, le parole del militare.