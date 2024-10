La gaffe del grillino Ricciardi: “Il nazismo di Hitler era democratico”. Mentana lo umilia… (video)

“Nella storia chi ha gettato le bombe atomiche era una democrazia, chi ha fatto l’Olocausto era una democrazia… Chi sta mettendo seriamente in pericolo tutta l’area del Medio Oriente, chi sta facendo una strage è Israele, una democrazia, quindi basta con la morale e la moralità”. Le parole del deputato grillino, Riccardo Ricciardi, pronunciate ieri alla Camera, hanno immediatamente sollevato un polverone. Ma Ricciardi, e il suo teorema sulla democrazia nazista, sono ricomparsi anche su La7, nel corso della trasmissione L’aria che tira“.

Ricciardi, Hitler e il nazismo democratico

“Fino a prova contraria nel 1933 Hitler non ha fatto un colpo di stato, Hitler ha vinto delle elezioni. Il tema è che Hitler nel 1933 ha vinto delle elezioni democratiche. E Hitler nel 1933 non era tanto diverso da quello che si è rivelato dopo. Hitler, si sapeva già che era Hitler e vinse delle elezioni democratiche”. “Ma lei ha studiato sul sussidiario di Topo Gigio!” la reazione sconcertata del giornalista Alessandro Gonzato. Poi è arrivato il commento bruciante di Enrico Mentana, su Instagram: “Ho una sincera simpatia per l’onorevole Ricciardi del M5s, ma ogni tanto gli slitta la frizione. Se Hitler era democratico tocca buttare via migliaia di libri di storia..”.