La colf butta un vecchio materasso in discarica con 50mila euro nascosti da un’anziata. Scatta il panico e…

Quando si dice: conserva i soldui dentro il materasso...”Incredibile disavventura per un’anziana di Montebelluna, nel Trevigiano. La signora per una vita intera aveva nascosto nel materasso i suoi risparmi, seguendo un antico e popolare consiglio: gioielli di famiglia e carte di credito per un valore complessivo vicino ai 50 mila euro. Conservava il materasso in garage per non dare nell’occhio. Questo “tesoro” sciaguratamente è stato inconsapevolmente buttato via dalla donna delle pulizie. Ignara che contenesse buona parte degli averi della donna. Lo riporta la “Tribuna di Treviso”.

Materasso che vale oro: corsa contro il tempo

La vicenda risale alla serata del 26 ottobre, quando la collaboratrice domestica che aiuta a fare le pulizie nell’abitazione si è recata a casa della pensionata. L’anziana, a causa di problemi di salute, non poteva spostarsi da una stanza all’altra. E si trovava in un’altra parte della casa. Nel frattempo, la colf proseguiva nelle pulizie. Prendendo iniziative che riteneva potessero essere utili a mettere ordine, si era presa la briga di mettere da parte oggetti che apparivano inutilizzati o vecchi. Quindi la colf ha individuato il fatidico materasso, che ormai sembrava logoro e inutilizzato nel garage. Ignara del valore che conteneva, ha pensato fosse il momento giusto per liberarsene definitivamente. Ecosì l’ha portato al centro di raccolta dei rifiuti, senza avvisare la proprietaria. Non appena l’anziana si è resa conto della “tragedia” è iniziata una corsa contro il tempo.

La donna si è resa conto dell’accaduto solo nel tardo pomeriggio: in preda al panico, si è precipitata ad avvisare la figlia: «Il materasso è sparito! L’hanno buttato via e dentro c’erano soldi e gioielli!». La figli ha contattato immediatamente la stazione dei carabinieri. I quali a loro volta si sono attivati insieme agli operatori dell’azienda di smistamento rifiuti; e ai volontari della Protezione civile del paese dell’Alto Trevigiano. Si è così formata una vera e proria “talk force del materasso”. Si è avviata quindi una ispezionare nel centro di raccolta per ore e ore: finché il materasso è spuntato nel cassone dei rifiuti ingombranti. Per la donna anziana, pensionata, è finita nel milgiore dei modi.