Kamala non ride più: nei sondaggi Trump verso il sorpasso. Le ruba voti anche tra gli afroamericani

Kamala Harris ha meno motivi di ridere: l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recuperato lo svantaggio delle settimane precedenti e i due candidati alla Casa Bianca risultano attualmente alla pari per consensi a livello nazionale nell’ultimo sondaggio dell’emittente televisiva “Nbc News“, che conferma una erosione del vantaggio goduto dalla candidata democratica nelle scorse settimane già rilevato da altri sondaggi.

Nbc News: Harris fatica a presentarsi come candidata del cambiamento

Secondo “Nbc News”, Trump si è lasciato alle spalle le ricadute del primo e unico dibattito con la sua avversaria, e gode anche di un giudizio genericamente favorevole in merito al suo primo mandato alla Casa Bianca, specie sul fronte economico. Harris, di contro, fatica a presentarsi come “candidata del cambiamento” rispetto all’amministrazione del presidente Joe Biden, di cui è esponente di primo piano.

Il Partito democratico degli Stati Uniti ha visto calare significativamente il proprio vantaggio sui Repubblicani nelle registrazioni degli elettori in diversi Stati cruciali in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre, e in particolare in Pennsylvania, Carolina del Nord e Nevada. Si tratta – scrive il quotidiano “The Hill”

C’è un altro segnale di allarme per la vicepresidente Kamala Harris. In Arizona, un altro stato chiave in vista delle elezioni, i Repubblicani hanno visto aumentare sostanzialmente il loro vantaggio nella registrazione degli elettori, e questo potrebbe rendere più difficile per Harris ottenere uno Stato che Biden aveva vinto di misura nel 2020. Secondo diversi politologi, finito l’effetto annuncio, ora Kamala sconta lo scarso entusiasmo degli elettori per l’amministrazione del presidente Joe Biden.

Trump sfonda tra gli afroamericani

A tre settimane dall’election day, diminuisce il vantaggio di Kamala Harris su Donald Trump a livello nazionale, secondo quanto emerge da altri due nuovi sondaggi. Nel primo rilevamento, condotto da ABC News-Ipsos poll, il 50% dei probabili elettori afferma che voterà per la democratica e il 48% per il repubblicano. Il mese scorso lo stesso poll dava invece alla vice presidente un vantaggio di 5 punti, il 51% al 46%. Se si passa invece agli elettori effettivi, cioè quelli già registrati per il voto, il vantaggio di Harris, che un mese fa era sempre di 5 punti anche tra questo gruppo di elettori, è azzerato, con