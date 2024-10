Insolito Sinner a Riad, si scatena nelle danze in attesa della finalissima con Alcaraz. La Wada può attendere (video)

Un inedito Sinner a Riad: il campione azzurro porge l’altra guancia e mostra un volto insolito per lui… Quello che, lasciati in albergo talento e polemiche doping, rivela un semplice 23enne che prova a viversi un momento di spensieratezza con i rivali di sempre in campo, per una volta amici sulla pista da ballo, e antagonisti da battere sempre con una pallina, ma stavolta non da colpire con la racchetta, ma da lanciare contro sagome di cartone al gioco del tiro al bersaglio. E così, per qualche ora, musiche, balli e sala giochi sgomberano dalla mente l’ansia di ricorsi e processi. E persino la tensione per la finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione che, per il vincitore, mette in palio ben 6 milioni di euro. Un match da disputare questa sera contro l’ami-nemico Carlitos Alcaraz.

Inedito Sinner a Riad: canti, balli e finalmente un po’ di svago e leggerezza

Una partita di scena non prima delle 20.00 di oggi, che sarà trasmessa in diretta, come tutti gli incontri del torneo, da Sky, ma che sarà visibile anche in chiaro su Cielo e SuperTennis, oltre che in streaming, anche gratis, sulla piattaforma di Dazn. E in attesa di sintonizzarsi sull’attesissimo match, i video delle serate di Riad del nostro campione rimbalzano sui social: e gli utenti ringraziano e cliccano, estasiati nello scoprire un inedito Sinner che si cimenta in una danza tradizionale con gli altri ‘”ballerini” improvvisati: Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, e Holger Rune. Nessuno di loro, ritrosie o goffaggine a parte, si sottrare all’esibizione: anzi…

Sotto i video della serata di canti e balli di Sinner e compagni a Riad da Youtube

Sinner&co. scatenati nelle danze: social entusiasti

Tutti si muovono in cerchio, cercando di imitare i movimenti degli uomini in abiti tradizionali sauditi. Tra tutti, Nole si rivela il più scatenato, e dal centro della pista prova a far disinibire un ingessato Rune. Medvedev appare decisamente il più imbarazzato. Mentre gli spagnoli Nadal e Alcaraz stanno nel loro. E Jannik… Jannik prova a librarsi leggero sopra preoccupazioni e recriminazioni infondate. Poi stasera si ritornerà alla rigorosità del cerimoniale e alla solennità dell’agone sportivo…

E tra poche ore il super match contro l’ami-nemico di sempre: Alcaraz

Il torneo di Riad che oggi chiuderà i battenti non vale punti Atp, ma il Six Kings Slam ha dimostrato come i grandi campioni non vogliano mai perdere, neanche in un torneo di esibizione. Sicuramente sarà così anche nella finalissima di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due tennisti che si sono divisi equamente i quattro Slam del 2024. L’azzurro, tuttavia, non è mai riuscito a battere lo spagnolo in stagione, ma parte leggermente avanti secondo gli esperti William Hill, a 1,80, sul successo di Carlos Alcaraz, dato a 1,90, in striscia aperta di tre successi contro il numero uno del mondo. Per il risultato finale, come riporta Agipronews, comanda il 2-0 Sinner a 3. Mentre un successo nel set decisivo di Alcaraz – come in tutte le sfide del 2024 – si gioca a 4.

E non è ancora tutto. Perché in questo torneo in corso d’opera a Riad ci sarà ancora un’inusuale finale per il terzo posto tra due mostri sacri del calibro di Novak Djokovic e Rafael Nadal, avversari ben 60 volte a livello ATP con 31 vittorie a 29 per il serbo. Per i bookie però stavolta c’è poca storia in quota: il successo di Nole è in pole a 1,10 sullo spagnolo fissato a 6,50 volte la posta.