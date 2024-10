In soccorso di Ilaria Salis arriva Carola Rackete: “Gli antifascisti vanno protetti!”. Dalla legge…

“Gli antifascisti vanno tutelati”, è la frase principale del video con il quale l’ex capitano della nave Ong dei migranti, Carola Rackete, nel suo post social a difesa della collega. Le due colleghe si fanno sponda, con la Rackete che si oppone alla richiesta di revoca dell’immunità parlamentare chiesta dall’Ungheria nei confronti della Salis. Va difesa, in quanto antifascista, dalla legge, dalla giustizia, a prescindere dai reati commessi… La solidarietà tra compagne scatta così, a prescindere.

Sulla richiesta dell’Ungheria di privare Ilaria Salis dell’immunità parlamentare “il mio ruolo è molto limitato”, ha dichiarato a Porta a Porta la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola. “In questi casi mi limito a dichiarare che abbiamo ricevuto come Parlamento una richiesta di togliere l’immunità a un deputato, succede molto frequentemente, 2-3 volte al mese, lo dichiaro in plenaria e poi va nella commissione degli Affari giuridici. E’ quello che succederà anche in questo caso – ha spiegato – . Quando la decisione verrà presa dalla commissione, la decisione sarà votata in plenaria tra 6-9 mesi”.

Il video in cui Ilaria Salis viene difesa da Carola Rackete