In arrivo a Roma un big del Partito comunista cinese molto vicino a Xi Jinping. Sarà ricevuto in Senato

È in arrivo nella Capitale un big del Partito comunista cinese, il settimo membro permanente del Politburo del Pcc, Li Xi, molto vicino a Xi Jinping. “Entro il mese di ottobre, sarà qui uno dei nostri leader…”. Così la delegazione cinese, circa 10 funzionari, che ha lasciato nel primo pomeriggio la sede del Senato di Palazzo Giustiniani. Un sopralluogo per mettere a punto i dettagli in vista dell’arrivo a Roma di Li Xi, ritenuto molto intimo della famiglia del presidente cinese.

In arrivo a Roma Li Xi del Politburo del Partito comunista cinese

Per il dirigente di Pechino sarebbe previsto un incontro con il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Un’ulteriore occasione di disgelo. Tra l’Italia e Pechino, dopo che Roma ha scelto di uscire a inizio anno dalla Via della Seta (accordo firmato nel 2019 dal governo Conte) non sono mancati i momenti di dialogo ad alto livello, come testimonia la trasferta in Cina della premier Giorgia Meloni alla fine dello scorso luglio.

Sarà ricevuto da La Russa in Senato

Tornando alla cronaca di oggi, accolta dagli uomini del cerimoniale del Senato, la delegazione della Repubblica popolare cinese ha fatto un sopralluogo in vista della visita del dirigente comunista. Per tutti l’invito a ricordare che in Senato si entra con la giacca e la cravatta, come detto ai saluti finali. Qualcuno ha chiesto pure se giacca e cravatta fossero obbligatorie per le donne. “No – è stato risposto- per le donne solo ‘abbigliamento decoroso'”. Come prevede appunto il regolamento del Senato.