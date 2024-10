Il Pd è alla frutta, anzi al salame: se ti tesseri in regalo avrai un bicchiere di vino con il panino…

“Felicità, è un bicchiere di vino con il panino, la felicità”, cantavano Al Bano e Romina qualche anno fa. Ma felicità può anche essere una tessera del Pd, con vino e panino in regalo, visto che ormai per attrarre elettori il partito della Schlein non rinuncia a nessuna arma, neanche a quella della fame. Cercare di prendere gli elettori per la gola è l’obiettivo della campagna di tesseramenti del Partito democratico di Cesano Boscone, nel Milanese, che ha lanciato una iniziativa destinata a far discutere. “L’appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle 18.30 vi aspettiamo, presso la sede del Circolo P. Calamandrei di Cesano Boscone: Brinderemo insieme con un bicchiere di vino, accompagnato da pane e salame”, è scritto nella locandina. Di cui, ovviamente, il web, e non solo, ride da diverse ore.

Pd pane e salame per le tessere

“Sarà l’occasione per parlare dei problemi della cittadinanza, della politica nazionale ed estera, in modo tale da conoscere le vostre idee e confrontarci con esse, promuovendo la partecipazione democratica. Vi aspettiamo!”, recita ancora il manifesto. “Oh, PD. Non puoi stare cinque secondi senza renderti ridicolo?”, commenta un utente su Instagram.

Ma Cesano Boscone non è l’unico esempio di tesseramento “enogastronomico” nel Pd. A Cremona, per esempio, si punta sull’aperitivo. In via Ippocastani, nella sede del Pd, nei giorni scorsi si è svolta l’iniziativa “aperitivo di tesseramento” nella mattinata di sabato scorso.

Nel 2024, peraltro, la Schlein ha scelto l’immagine di Enrico Berlinguer sulle tessere del Pd, scelta che aveva causato mal di pancia nella parte cattolica e democristiana del partito.