Il ministro Valditara ai giovani di Confindustria: “Non date i cellulari ai vostri bambini, raccontategli le fiabe”

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto oggi al congresso dei giovani di Confindustria a Capri portando un messaggio di ottimismo ma anche di educazione alle nuove generazioni rappresentate in platea. Tra gli argomenti trattati, i campus regionali, la nuova riforma del sistema scolastico sul voto in condotta e la dipendenza dal cellulare tra i più piccoli.

Il ministro Valditara sull’uso dei cellulari: “Fa male ai piccoli, torniamo alle fiabe”

“Il cellulare incide negativamente sulla creatività, sulla capacità di concentrazione, sulla fantasia. Quindi ritorniamo anche al buon vecchio diario, ritorniamo a carta e penna per questi bambini”, ha spiegato il ministro Valditara rivolgendosi ai futuri genitori o ai giovani genitori in platea. Secondo lui la dipendenza che un bambino già dagli 8 ai 9 anni rischia di avere nei confronti del cellulare è “estremamente negativa”. Anziché l’uso del cellulare, per far dormire i pargoli, il ministro ha consigliato agli “under 35” di Confindustria un ritorno alle vecchie usanze di una volta: “Raccontate una bella fiaba, leggete una bella fiaba con un buon libro, una bella storia, facendogli vedere, mettendogli in mano un bel libro anziché il cellulare”.

Per il ministro il voto in condotta è “una questione di rispetto”

“Il voto in condotta è fondamentale”, ha poi ribadito il ministro Valditara: “Abbiamo bisogno di una società che torni a mettere al centro la responsabilità individuale, perché pare sia sempre colpa della società o degli altri. Quindi responsabilità individuale, rispetto verso la persona, rispetto verso i beni pubblici come quelli privati”, ha poi concluso.

Il programma del MIUR è quello di istituire “delle linee guida di educazione civica che innerveranno tutti i programmi scolastici”, “Tra l’altro si insegna la Costituzione a 360 gradi, si insegna l’importanza dell’iniziativa economica privata che prima veniva quasi vista come qualcosa di lontano” ha chiosato Valditara.

Il progetto dei campus regionali per l’istruzione

Il Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha introdotto anche l’argomento delle nuove collaborazioni nelle scuole superiori e negli atenei d’Italia: “Vogliamo realizzare campus in ogni regione italiana, abbiamo già immaginato, abbiamo già stazionato risorse per Mind a Milano stiamo pensando anche a Cosenza, stiamo pensando a Lecce, insomma vogliamo coprire tutte le principali regioni italiane dove imprese, Its, istituti tecnico-professionali, eventualmente anche licei, università collaboreranno, si scambieranno laboratori, esperienze didattiche, risorse, veramente da potenziare al massimo questo percorso” ha poi concluso.