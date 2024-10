Il libro della Schlein chi l’ha visto? Non c’è tra i primi 100. Il paragone col best seller di Meloni è impietoso

Per il flop del libro di Elly Schlein, in vendita ormai da un mese, c’è chi scomoda Federica Sciarelli e la trasmissione Chi l’ha visto? Altri, con una battuta più scontata e prevedibile, osservano che “non l’hanno vista arrivare”, neanche in libreria. Eppure il lancio dell’opera di Elly Schlein, L’imprevista, scritto in collaborazione con la giornalista Susanna Turco, era partito con un battage pubblicitario notevolissimo. Alle spalle una casa editrice potente come la Feltrinelli, che può contare, inutile dirlo, su una sterminata rete di librerie e una poderosa quanto capillare distribuzione.

Il libro di Elly Schlein è un flop: il dato editoriale è anche politico

Nonostante la gioiosa “macchina da guerra” editoriale, L’imprevista è rimasta imprevedibilmente fuori dalle classifiche. Come riporta Alberto Busacca su Libero, “non si trova tra i primi 100 libri” (avete letto bene, cento) dello store Mondadori di questa settimana. E su Amazon sta alla posizione di 2.824. A distanza di un mese è un insuccesso clamoroso, non solo editoriale, ma anche politico. Non è bastata l’anteprima sul Corriere della Sera, nè la serata evento a Roma, con tanto di intervista pubblica alla segretaria Pd. Non sono bastate le innumerevoli recensioni, inclusa quella del Secolo. Elly questa estate aveva già lanciato le “vacanze militanti”, che alcuni vecchi e scafati post comunisti hanno definito perfidamente “vacanze latitanti”, dato che della segretaria si sono perse per giorni le tracce.

“Io sono Giorgia” dopo un mese era primo in classifica

Era in Svizzera, in Italia o negli Stati Uniti? In quale delle sue tre nazioni di riferimento? Impossibile saperlo, dato che di Elly non si sono avute mai notizie, con il complice disinteresse della stampa mainstream, che invece inseguiva ossessivamente Giorgia Meloni. Ricordate gli attacchi di panico degli inviati de La Stampa e di Repubblica e dei parlamentari di opposizione per aver perso per dodici ore la geolocalizzazione della premier? Schlein è sparita tutta l’estate, ma nessuno si è posto il problema.

Il parallelo con il libro “Io sono Giorgia” dell’allora leader dell’opposizione è decisamente impietoso. Nel maggio 2021, in soli 10 giorni dall’uscita il libro della leader di FdI per i tipi della Rizzoli era balzato al secondo posto della classifica dei libri più venduti della settimana. Nella top ten stilata da Nielsen il libro, sugli scaffali dall’11 di maggio, era infatti secondo in classifica. Con una tiratura di 100mila copie e 5 edizioni. Dopo un mese, l’anzianità di presenza del libro L’imprevista della Schlein, era primo. Anche in libreria, tra Giorgia ed Elly non c’è partita.