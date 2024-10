Il Forum Risk Management ad Arezzo dal 26 al 29 novembre: focus sulla sanità equa e solidale

Si terrà ad Arezzo dal 26 al 29 novembre prossimi la diciannovesima edizione del Forum Risk management dedicato alla sanità equa e solidale. Un appuntamento consolidato che registrerà la presenza di relatori qualificati e che affronterà diversi

temi legati alla sanità e alla salute. È previsto l’intervento da remoto del ministro della salute Orazio Schillaci.

Il Forum Risk Management in Sanità nasce con la presentazione della prima ricerca, svolta in partnership con ASSER ora Agenas, Ministero della Salute e Regioni, sul cosa fare per la prevenzione e il controllo dei rischi in sanità.

Il Forum si è sempre più affermato come la sede per la presentazione e diffusione di buone pratiche per la sicurezza del paziente. È così andata crescendo una vera e propria “comunità” di operatori sanitari, ordini professionali, società scientifiche, esperti, che negli anni ha stimolato la crescita della cultura e delle attività per la sicurezza delle cure.

Anche da qui nasce la Legge 24/2017 sulla “Sicurezza delle cure” e “La responsabilità professionale”.

Ci saranno interventi nell’area webinar, validi come percorso Ecm per le professioni sanitarie, e nell’area Expo.

Il Forum quest’anno si propone di introdurre meccanismi di proposta per una possibile riforma delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Si parlerà della prevenzione primaria, secondaria, terziaria, del DM 77/2022, con nuovi modelli organizzativi per la medicina di popolazione, la sanità di iniziativa, la stratificazione della popolazione per profili di rischio e il progetto di salute, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei pazienti e delle associazioni

Un altro argomento riguarderà il PNRR e gli investimenti in corso. Ed ancora: la gestione delle Infezioni ospedaliere alla luce della sentenza Corte di Cassazione sez. III 6386/23 gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria per “attestare” il rispetto delle misure di prevenzione e la responsabilità (anche contabile) delle Direzioni, le liste d’attesa, l’Intelligenza Artificiale applicata ai percorsi clinici organizzativi, i percorsi ed efficientamento della Emergenza – Urgenza.

Tra i relatori previsti, nella sezione della salute mentale, il prof. Giuseppe Nicolò, docente universitario e curatore del nuovo Dsm.

Il Forum si presenta come occasione di confronto tra Stato e Regioni per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e dare corpo a collaborazioni finalizzate a una discussione aperta e franca sul tema della qualità delle erogazioni dei servizi, con riferimento anche al rapporto tra pubblico e privato.