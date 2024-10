“Hanno ucciso Liam Payne”: spunta l’ipotesi di complotto sulla morte dell’ex degli One Direction (video)

Mentre le autorità argentine continuano a indagare sulla morte dell’ex cantante degli One Direction Liam Payne, caduto dal balcone di un hotel a Buenos Aires, sui social montano le ipotesi che il 31enne cantante sia stato ucciso.

Il volo dal terzo piano, da una delle finestre del Casa Sur Hotel, nel quartiere Palermo di Buenos Aires, non gli ha lasciato scampo.Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla stampa argentina, la polizia avrebbe ricevuto una chiamata al 911 per un uomo molesto, probabilmente sotto effetto di alcol e droghe, ma al loro arrivo, gli agenti non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, avvenuta nel cortile interno dell’albergo.

“Liam Payne ucciso”: l’ultima delirante ipotesi di complotto

Intervistato dal canale argentino Todo Noticias, il responsabile del sistema medico di emergenza statale (Same), Alberto Crescenti ha detto che “alle 17:04 siamo stati avvisati di una persona che si trovava nel cortile interno dell’hotel Casa Sur. Alle 17:11 è arrivata una squadra di soccorso e ha confermato la morte dell’uomo. Più tardi abbiamo scoperto che era il componente di un gruppo musicale. Purtroppo a causa della caduta ha riportato lesioni gravissime, per cui abbiamo dovuto constatare la sua morte”. Secondo i media locali, Payne era a Buenos Aires per partecipare al concerto del collega degli One Direction, Niall Horan.

A quanto pare, mezz’ora prima della sua morte, Payne aveva pubblicato su Snapchat alcune foto e video insieme alla compagna, l’influencer Kate Cassidy. Ora la polizia dovrà indagare sulle cause della morte dell’artista e capire se si è trattato di un incidente oppure di suicidio. Negli anni in cui era negli One Direction, e conseguentemente alla crescita della loro fama in tutto il mondo, Liam sembra aver sviluppato diversi disturbi mentali come ansia, alcolismo e agorafobia.

La ricostruzione di Open e lo scandalo Puff Diddy

Come riporta David Puente su Open, sui Social alcuni utenti collegano il “misterioso” decesso allo scandalo del rapper americano, c’è quella che vede Liam Payne come l’eroico e coraggioso cantante che ha osato parlare contro Puff Diddy. Per questo motivo, “unendo i puntini”, sarebbe stato “ucciso”, Liam Payne.

La scena nel video è tratta da una puntata del 2017 del programma britannico The Graham Norton Show (BBC), in cui Liam era ospite insieme all’attrice Salma Hayek e al comico David Walliams. Durante l’intervista, quest’ultimo raccontò della sua imbarazzante esperienza con il cantante Prince, seguita dal racconto di Liam riguardo al suo incontro con Diddy.

