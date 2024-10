Greta sfila a Milano, ma i social si scatenano per il suo kebab: non facevi la crociata vegana? (video)

Greta Thunberg è tornata in Italia, partecipando al corteo a Milano con i Fridays for future. Una manifestazione partita venerdì mattina da largo Cairoli in occasione dello sciopero per la giustizia climatica e durante la quale la protesta riguarda, come recitano gli slogan, lo “stop al genocidio” in Palestina.

Ma è sui social che impazza un video in cui Greta, alla fine di una manifestazione, addenta un succulento kebab. L’attivista svedese, che ha fatto della battaglia ambientalista la sua professione, ha sempre vantato anche una fiera dieta vegana, per proteggere l’ambiente.

Greta Thunberg, la vegana por excelencia que cuando no la ven se zampa un gran kebab como si tal cosa… si es que son falsos a más no poder 😂😂😂pic.twitter.com/QdNpUr3F9X — Elena (@Elena83650691) October 10, 2024

“Nessuno di noi agisce davvero come se fossimo nel pieno di una crisi. Persino la maggior parte dei climatologi e dei politici impegnati sul fronte ambientale, svolazzano in aereo e continuano a mangiare carne e latticini”, ha attaccato la mitica Greta nel corso di un intervento sulla piattaforma Ted.

Ha fatto scalpore quindi il video di Greta che addenta un kebab difensori d’ufficio dell’attivista svedese è andata a cercare nel menu dal negozio etnico per trovare che c’è una pietanza vegana. “Potrebbe aver mangiato quello”, si affrettano a smentire e pare di sentire il rumore di unghie sugli specchi.

Tornando al corteo di Milano, l’attivista svedese, con una kefiah sulle spalle, ha sfilato con circa un migliaio di studenti che hanno compiuto diverse azioni lungo il corteo, in particolare davanti al Museo della Scienza e della Tecnica dove è stato piazzato un missile di cartapesta, “perché è finanziato da Leonardo che aiuta a bombardare Gaza”. Un ragionamento piuttosto articolato e contradditorio, da chi predica in un modo e razzola in senso diametralmente opposto.